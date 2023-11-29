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卡塔尔：将力促加沙停火期限进一步延长

2023年11月29日16:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月29日电 卡塔尔外交部28日说，卡塔尔将着力推动巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列同意将加沙地带人道主义停火期限进一步延长。

　　卡塔尔是本轮巴以冲突重要斡旋方。以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日7时正式生效，为期4天。卡塔尔外交部27日晚些时候发表声明说，哈马斯与以色列已同意将停火期限延长两天。

　　卡塔尔外交部发言人马吉德·安萨里在28日举行的记者会上说，卡塔尔希望实现可持续停火并最终结束本轮冲突，但现在的斡旋基于现有条件，即停火协议其中一条约定，只要哈马斯每天释放至少10名被扣押人员，停火就延长一天。

　　安萨里说，自24日开始的4天停火期内，哈马斯共释放了69名被扣押人员，以色列释放了150名巴勒斯坦人。在延长停火的两天内，哈马斯将再释放20名以色列人，定于28日获释的人员名单已交给相关方面。至于这20人获释后，还有多少人被扣押在加沙地带，卡塔尔尚不掌握情况。

　　哈马斯释放的被扣押人员中，包含双重国籍在内的以色列人共51人。

　　路透社援引消息人士的话报道，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯与以色列情报和特勤局（摩萨德）局长戴维·巴尔内亚均已抵达卡塔尔首都多哈，28日与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼会晤。

　　另据美国《华盛顿邮报》报道，伯恩斯希望斡旋以色列和哈马斯将“换人”的范围扩大到男性和军人。伯恩斯同样寻求延长停火并让被扣押的美国公民获释，美国官员估计这一人数为8人或9人。（陈立希）

(责编：崔译戈、崔越)

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