新华社北京11月29日电 以色列媒体27日报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔据称面见过一些被哈马斯扣押的人员。

一名日前获释的女子告诉以色列电视十二台和十三台，新一轮巴以冲突爆发后，哈马斯武装人员把她和其他人带到加沙地带，并关押在一处地道内。几天后，一名自称叶海亚·辛瓦尔的男子前来看他们，向他们保证不会受到伤害。

这名女子说，辛瓦尔用希伯来语告诉他们：“你们待在这里最安全，不会有事。”

辛瓦尔现年61岁，出生于加沙地带南部汗尤尼斯一座难民营，是哈马斯下设安全机构的主要创始人。辛瓦尔1988年因涉嫌杀害两名以色列士兵被以方定罪，被关押20多年。他在狱中学会希伯来语。

2011年，辛瓦尔作为以色列和哈马斯换囚协议中的一员获释。以色列当时释放1000多名在押巴勒斯坦人，换取遭俘虏的一名以军士兵。2017年，辛瓦尔成为哈马斯在加沙地带的领导人。按照以方说法，辛瓦尔是下令偷袭以色列的主谋之一。（王宏彬）

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