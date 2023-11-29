人民网开罗11月28日电 （记者沈小晓）当地时间11月28日，埃及中国大学中国图书上架仪式在埃及首都开罗举行。仪式上，中国驻埃及大使馆公参卢春生和埃及中国大学副董事长索娜塔共同为“丝路书屋·中国书架”揭牌，并见证中国石油化工集团有限公司向埃及中国大学捐赠中国图书500余册，图书内容涵盖中医药、中国传统文化、金融、经济、管理、网络营销和汉语教学等诸多领域。

埃及中国大学中国图书上架仪式现场。人民网记者 沈小晓摄

中国驻埃及大使馆教育公参卢春生在致辞中表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年。埃及位于“一带一路”交汇点，是历史上连接东西方贸易和文化的枢纽，中埃是共建“一带一路”的天然合作伙伴。书籍是文化交流和传承的重要载体，在埃及中国大学举行为“丝路书屋”揭牌的中国图书上架仪式，促进了两个文明古国的文化交融，这些图书将会为在校师生感受中国的历史、人文和语言之美、了解当今中国社会的发展进步和中医药学科等增加新的窗口，对面向未来增进中埃两国人民友谊具有十分重要的意义。

中国驻埃及大使馆教育公参卢春生致辞。人民网记者 沈小晓摄

埃及中国大学副董事长索娜塔在致辞中感谢了中国大使馆对埃及中国大学与中国大学在中医、现代技术、科研等领域的合作提供的支持。她表示，图书是分享知识和文化的宝贵渠道，能够促进双方理解、发展良好关系。中国石化集团的慷慨捐赠充实了埃及中国大学的图书馆，创造了有价值的学习环境，为师生们带来了进步和机遇，搭建了文化交流的桥梁。

埃及中国大学副董事长索娜塔致辞。人民网记者 沈小晓摄

中国石化非洲代表处总代表卫东表示，在过去的20年里，中国石化在埃及开展能源化工领域合作的同时，积极履行企业社会责任，高度重视跨文化交流与合作，学习埃及历史文化。“希望通过与埃及中国大学在中国图书领域的交流合作，以书为媒促进中埃文化交流、增进中埃人民相互了解，共同促进在传统能源、新能源领域的合作。”

中国石化非洲代表处总代表卫东致辞。人民网记者 沈小晓摄

埃中友好协会副会长希夫尼在致辞中回顾了埃中友协65年来为中国和埃及两国之间的友谊做出的贡献，他表示，中埃两个文明古国之间的友好关系源远流长，书籍可以继续加深两国的教育文化合作交流。

埃中友好协会副会长希夫尼在致辞。人民网记者 沈小晓摄

埃及中国大学学生在图书馆学习。人民网记者 沈小晓摄

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