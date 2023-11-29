人民网曼谷11月29日电 （记者刘慧）11月28日上午，由中国（南京）软件谷管委会主办、江苏省驻新加坡经贸代表处、新加坡江苏会协办的以“数字出海 创享未来”为主题的中国（南京）软件谷数字经济产业（新加坡）推介会在新加坡举行，邀请了40余位新加坡跨国公司代表、科技企业代表、高校专家学者、商会协会代表、软件谷在新企业机构代表等参加会议。新加坡江苏会会长周兆呈、中国（南京）软件谷管委会主任孙中华、胜科纳米董事长李晓旻、江苏省驻新加坡经贸代表处主任代表沈立国等出席活动。

新加坡江苏会会长周兆呈在致辞中介绍，新加坡江苏会是一家由原籍是江苏、定居在新加坡的新型社团组织，成立以来举办了多场推动新加坡与江苏在科技、经贸方面的活动，成为连接新加坡与江苏的桥梁。

会上，中国（南京）软件谷管委会主任孙中华在致辞中介绍，新加坡文化多元，科技创新氛围浓厚，并拥有全球视野。而中国（南京）软件谷是首批国家软件和信息服务业示范基地、国家数字服务出口基地、国家双创示范基地，集中承载和体现着南京打造万亿级软件和信息服务集群面临的重大机遇和发展优势。希望通过此次推介会，进一步加强软件谷与新加坡企业、机构的深化交流与合作。

胜科纳米董事长李晓旻在致辞中介绍，是软件谷提供的一流的政策、一流的服务、一流的营商环境让胜科纳米在软件谷落户发展。

为进一步拓宽招商渠道，提高招商成效，紧密连接软件谷与新加坡国际化创新资源，会上还举办了软件谷驻新加坡招商大使聘任仪式，软件谷聘请了一批拥有丰富的国际化招商资源、具有一流的国际人才资源的招商大使，并且为他们颁发了聘书。

最后，举行了共建软件谷数字服务基地新加坡分中心及软件谷数字经济产业招商合作项目签约仪式，一批优质企业、行业机构在现场签订了合作协议。

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