新华社联合国11月28日电（记者尚绪谦 王建刚）当地时间11月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见联合国秘书长古特雷斯。

王毅表示，世界聚焦巴以冲突，关注联合国的作用和行动。在巴以冲突问题上，中国始终坚定站在和平一边，站在人类良知一边，站在国际法一边，支持联合国和秘书长本人为解决巴以冲突发挥独特、不可替代的作用。作为本月安理会轮值主席国，中国同阿拉伯国家和有关各方保持密切沟通，将巴以冲突作为安理会核心和优先议题。中方还接待了阿拉伯、伊斯兰国家外长前不久集体访华，就尽快召开安理会高级别会议达成共识，期待安理会发出一致和明确的声音。

王毅说，安理会第2712号决议是推动停火的第一步，是通过政治方式解决巴以冲突的良好开端。现在的关键在于临时停火协议能否延续，加沙是否还会重燃战火。中方的立场很明确：一是决不能让战火重燃，应实现全面停火，避免更大人道灾难，被扣押人员也应得到释放。二是人道物资应不受阻碍地进入加沙，开辟更多过境点，设立有效监督机制。三是尽快重启“两国方案”，这是国际社会最大公约数，也是解决巴以问题的根本出路。中方呼吁尽快召开更具权威、更大范围、更有实效的国际和会，制定重启“两国方案”的路线图和时间表。中方支持联合国为此发挥主导作用。

古特雷斯赞赏中方担任安理会轮值主席期间为推动巴以问题政治解决、缓解人道主义局势发挥的建设性作用，感谢中方将主持召开巴以问题高级别会议，表示这是落实安理会第2712号决议的第一场会议，非常重要。加沙人道状况令人担忧，平民特别是儿童的伤亡前所未有，完全不能接受。仅仅实现临时停火是不够的，为加沙提供的人道援助也明显不足，应尽快开启更多过境点、简化程序，使人道物资快捷畅通地进入加沙。联合国坚定主张实施“两国方案”，从根本上解决巴勒斯坦问题。期待安理会就此形成更多共识。

王毅代表中国政府向联合国机构在巴以冲突中的遇难人员表示哀悼。

同日，王毅还会见了巴西外长维埃拉和马来西亚外长赞比里。

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