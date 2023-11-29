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王毅会见巴西外长维埃拉

2023年11月29日13:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽约11月28日电 （记者李志伟）当地时间11月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见巴西外长维埃拉。

王毅首先转达了习近平主席对卢拉总统的亲切问候。王毅说，2023年是中巴关系史上的重要一年。卢拉总统执政百日之际成功访华，同习近平主席深度战略沟通，达成重要共识。双方保持密集高层交往，有力提升政治互信，促进各领域互利合作。明年是中巴建交50周年，双方应以此为契机，推动两国关系迈上新台阶。

维埃拉表示，巴方高度重视对华关系，愿同中方落实好两国元首重要共识，共同庆祝明年两国建交50周年。期待保持高层交往，加强各领域合作，推动两国关系实现更大发展。

双方重点就巴以冲突交换了意见。王毅表示，中国和巴西是全面战略伙伴，一贯在多边事务中密切协调。当前世界关注的焦点是巴以冲突。上个月巴西作为安理会轮值主席，发挥了重要斡旋作用。中国担任本月轮值主席后，积极推动安理会采取行动，主持通过了本轮巴以冲突以来第一份安理会决议。但这只是第一步。我们应争取安理会形成新的共识，推动实现全面持久停火，被扣押人员得到释放，重回“两国方案”这一解决问题根本之道。决不能允许战火重燃，否则将造成更大人道主义灾难。

维埃拉感谢中方倡议举行安理会高级别会议，表示这是一次重要的会议，卢拉总统指示我专程来纽约与会。巴方赞同中方立场，首先应争取延长临时停火，最终通过“两国方案”实现巴以和平共处。巴方期待中方发挥影响力和领导作用，愿同中方密切配合，推动安理会采取新的行动，发出一致明确声音。

(责编：曹欣悦、常红)

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