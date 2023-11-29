新华社纽约11月28日电（记者尚绪谦 王建刚）当地时间11月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见马来西亚外长赞比里。

王毅表示，今年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，安瓦尔总理成功访华，习近平主席同安瓦尔总理就共建中马命运共同体达成重要共识，为两国关系发展注入重要动力。明年将迎来两国建交50周年。中方愿同马方一道，以共建中马命运共同体为指引，进一步深化各领域交流合作，推动中马关系不断迈上新台阶。

赞比里表示，中国是马来西亚可信赖的好朋友，马方高度重视对华关系。愿同中方共同规划好明年建交50周年庆祝活动，保持高层互访势头，推动两国关系取得更大发展。双方即将启动相互免签入境安排，这是个深受欢迎的好消息，将极大便利两国人员往来，期待更多中国游客到访马来西亚。

双方就巴以冲突交换了意见。王毅表示，制止战火重新蔓延，防止人道灾难扩大，是每一个负责任国家都应当采取的立场。此次安理会巴以问题高级别会议是中方应阿拉伯、伊斯兰国家的要求举行的，旨在推动安理会在更高层次形成停火止战共识，发出一致声音，采取更有力举措。会议正值临时停火协议最后一天的关键节点，我们决不能允许战火重燃，决不能让更多无辜平民受到伤害，会议应就此释放明确信息。各方应推动人道物资更顺畅可持续进入加沙，缓解当地人道危机。在关注现地局势的同时，应推动各方就重回“两国方案”达成共识，使巴勒斯坦问题得到全面持久解决。中方愿同各方一道，为此做出积极努力。

赞比里表示，中国在国际上具有重要影响力，对巴以冲突一直秉持公正立场。得知中国主持召开安理会高级别会议，安瓦尔总理指示我专程来纽约与会。相信中方将发挥领导作用，根据国际社会绝大多数国家的愿望，为推动解决当前危机提出具体倡议。马方完全赞同中方立场，安理会应制止战火再起，加快人道援助，缓和人道危机。在此基础上，各方应探讨通过“两国方案”寻找持久解决办法。马方愿同中方密切配合，推动会议取得成功。

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