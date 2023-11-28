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泰国各地举办盛大水灯节活动

2023年11月28日18:38 | 来源：人民网-国际频道
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曼谷水灯节。泰国总理府供图
曼谷水灯节。泰国总理府供图

人民网曼谷11月28日电 （记者孙广勇）水灯节是泰国最具风情的传统节日之一，泰历每年十二月十五日（公历11月），雨季过后的河水高涨，月明星辉。人们来到河湖水边，将亲手制作的水灯放入河流中，以寄托心中美好的愿望和祝福。无论城市还是乡村，只要是濒临河港或湖边的地方，水面上都会飘满水灯，一片烛光辉映着人们幸福靓影，在一片花香和轻快的“放水灯”歌声中，构成一个欢乐的水灯节之夜。

2023年泰国水灯节是疫情后举办的大型传统节庆活动，盛大而壮观。11月24日—28日，泰国各地民众一起来延续水灯节传统，各府水灯节的气氛都很热闹。曼谷举行2023年度河畔欢乐水灯节，素可泰府举办水灯节燃烛、烟花大会，清迈府举办兰纳传统水灯节，达府举办千盏水灯一线漂活动，孔敬府举办积善崇圣水灯节，华富里府举办复古还昔水灯节……

“十二月十五，月圆之日，河水上涨，青年男女载歌载舞漂水灯，漂水灯、漂水灯，幸福将陪伴你我……”伴随着悠扬的古典乐曲，各地河边，不少民众穿着传统服装，手里捧着精心制作的水灯，放到河面上，随着水流缓缓漂去。“希望烦恼顺着河水漂走，幸福早日来临。”泰国市民猜帕说。

在曼谷帕东运河沿河区域有水灯制作示范和参与活动，如兰纳灯笼、椰壳水灯、棕榈叶水灯、稻穗水灯，以及用天然材料制作自己的水灯。还有复古市场的活动，出售许多美味的泰国食品，还可观看水灯节传统表演和点燃蜡烛。

在素可泰府有一个古老的蜡烛燃烧仪式，人们点燃蜡烛并将其放置在佛堂的底座或阳台上。活动上还可以观看表演，由400多名舞者进行表演，重温素可泰王国的繁荣故事。

清迈府举办兰纳风格的水灯节，有大型水灯竞赛活动，以及兰纳依彭灯笼比赛、蕉叶水灯制作比赛，以及许多其他文化活动。

孔敬府在孔敬大学广场举行水灯节活动，今年的活动规模比往年都大，庆祝孔敬大学建校60周年。

华富里府复古还昔水灯节举办巨型水灯游行，拳击比赛、选美比赛，还可欣赏复古舞蹈。

达府举办千盏水灯一线漂活动，1000个水灯漂成一排，民众观看水灯船巡游和水灯游行。

“水灯节体现了泰国民众传统的生活方式、智慧与文化。漂放水灯的寓意就是：送走烦恼与忧愁，寄托对未来的美好祝愿和希望。”泰国总理赛塔说。

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(责编：于洋、常红)

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