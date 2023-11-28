人民网记者 崔越

“访华期间，中乌元首见证诸多合作协议的签署，宣布中乌关系升级为全面战略伙伴关系，这是对近年来两国关系快速高质量发展的高度肯定，更为未来双边合作开启了新的篇章。”近日，中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙岩峰在接受人民网记者采访时说。

11月20至24日，乌拉圭总统拉卡列对中国进行国事访问，这是拉卡列总统的首次访华之旅，也是庆祝中乌建交35年的重要安排。

中国目前是拉美第二大贸易伙伴，是南美多国的第一大出口市场和最主要的投资来源国，更是乌拉圭连续11年的第一大贸易伙伴和最大出口市场。孙岩峰表示，乌拉圭希望加快推进产业升级、科技进步和基础设施现代化，中国的资金、技术、基建经验都是乌拉圭长远发展的重要机遇。

2016年中乌建立战略伙伴关系，2018年乌拉圭与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录。此次乌总统来访，双方签署共建“一带一路”合作规划，进一步明确和规划了双方具体合作领域。孙岩峰指出，此次中乌签署贸易投资、数字经济、科技创新和绿色发展等20余项合作协议，凸显了乌拉圭对乌中合作高度期盼和双边关系的巨大潜力。

建交以来，中乌关系始终保持稳定发展。此次双方宣布将双边关系升级为全面战略伙伴关系，这不仅可以共同推动中拉关系加速前进，更可以在联合国、世贸等多边领域协调配合。孙岩峰表示，拉卡列总统明确表示支持一个中国原则和中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，显示中乌在尊重彼此关切和发展理念方面具有重要共识。

“万里不为远，合作再升级。”孙岩峰表示，中乌关系硕果累累，发展潜力不断挖掘，未来必将以更快速度、在更广领域实现更深层次的战略合作。

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