人民网记者 吴思萱 周雨 张文捷 亚瑟夫

拍摄：人民网记者 张文捷 周雨 剪辑：人民网记者 周雨

值此中国与乌拉圭建交35周年之际，人民网记者围绕双边关系发展等话题专访乌拉圭外长奥马尔·帕加尼尼。

“乌中长期保持友好关系”

“乌中两国长期保持友好关系。” 帕加尼尼在受访时回顾了乌中友好交往的重要事件：1959年乌拉圭议会代表团访问新中国，成为乌中两国人民友好交往的先行者；1986年9月，在乌拉圭埃斯特角城召开的关贸总协定部长级缔约方大会发起了关贸总协定第八轮多边贸易谈判—即乌拉圭回合谈判，中国获得了以“全面参加方”身份参加乌拉圭回合的资格；两国建交35年来，乌拉圭历任总统均实现访华，中国国家领导人也曾多次访问乌拉圭。

帕加尼尼指出，乌中经济互补性强，经贸合作保持稳定发展。中国是乌拉圭第一大贸易伙伴和乌拉圭牛肉、大豆、羊毛最大出口目的地国，乌是中国进口牛肉第三大来源国、进口大豆第四大来源国。

2023年11月20日至24日，乌拉圭总统拉卡列对中国进行国事访问。其间，两国元首共同宣布，将中乌关系提升为全面战略伙伴关系，并见证签署共建“一带一路”合作规划，以及贸易投资、数字经济、绿色发展、农业、卫生、教育、文化、科技创新和海关检验检疫等领域多项双边合作文件。“这见证了两国不断加深的双边关系，并推动双方愈加互信、愈发彼此尊重的友好往来。”帕加尼尼说。

“中国的现代化建设成绩斐然”

2023年9月，作为时任乌拉圭工业、能源和矿业部长，帕加尼尼曾到访北京、重庆等地。谈及今年的两次访华，他赞叹道：“中国的发展令人印象深刻。”

帕加尼尼表示，在短短几十年中，中国实现了经济的迅速增长，并进入现阶段整体的可持续增长。中国坚持对外开放、创新驱动和可持续发展道路，在生产、技术等多个领域进步巨大，完成消除绝对贫困的伟业，实现人民生活水平的大幅提升，让世界瞩目。“中国的现代化建设成绩斐然。”他说。

谈及乌拉圭拥有良好的数字基础设施，帕加尼尼说：“在此次总统访华期间签署的合作文件中，可以看到，乌拉圭愿与中国在可再生能源、可持续发展和循环经济方面积极开展对话，推动专家和青年的沟通往来，促进彼此交流互鉴。这将为乌中两国开展符合本国国情的现代化建设带来积极影响”。

帕加尼尼认为，随着生产力大幅提高和尖端技术的不断应用，世界现代化进程将不断加速。“各国应坚持开放，开展多边贸易，建设长期互信的伙伴关系，在推进现代化进程中走适合自身国情的发展道路。”

乌拉圭外长奥马尔·帕加尼尼接受人民网专访。人民网记者 张文捷摄

“携手推动共建‘一带一路’不断走深走实”

今年是乌拉圭加入共建“一带一路”倡议5周年。采访中，帕加尼尼提到，乌拉圭是最早响应并支持“一带一路”倡议的拉美国家之一 ，也是第一个加入该倡议的南方共同市场国家。在他看来，共建“一带一路”为乌中合作提供了新机遇，乌拉圭愿成为中国同拉美及南方共同市场合作的门户。

帕加尼尼表示，乌拉圭的物流平台、保税区和工业园等项目与“一带一路”倡议中设施联通的理念十分契合，也希望双方进一步整合资源，在数字丝路、绿色丝路等领域加强合作，助力两国全方位发展双边关系。他强调：“我们相信，无论是在经济、文化等宏观层面，还是在旅游、体育等微观领域，两国都将共同推动共建‘一带一路’不断走深走实。”

采访期间，帕加尼尼还与记者分享了他对中国提出的“三大全球倡议”的理解。他认为，全球发展倡议是一个健康、合力的机制，呼吁世界各国着力经济发展，以和谐的方式努力克服普遍存在的贫困问题；全球安全倡议为减少和解决地区冲突提供中国方案，在捍卫多边主义、推动全球治理方面发挥重要作用，乌拉圭对此十分关注并积极研究；全球文明倡议倡导不同文明之间相互尊重、增进理解和交流互鉴，为开展各领域的国际合作奠定重要基础。

(责编：贾文婷、常红)