【环球时报驻英国特约记者 陈家村】英国前首相卡梅伦突然重新入阁并担任外交大臣，引发英国各界广泛关注，其中卡梅伦对华态度成为英国媒体报道焦点。卡梅伦日前在接受英媒采访时表示，与北京接触仍然是正确的，中国是解决气候变化等重大问题的关键。他对英国政府目前对中国采取的“现实、冷静的政策”表示支持。

据英国广播公司（BBC）24日报道，卡梅伦在担任外交大臣后的首次访谈中还提到自己在担任英国首相期间寻求建立英中关系的“黄金时代”。他说，在他担任首相期间，英国最需要的是实现经济和贸易的再次增长，通过出口来帮助英国在世界各地的企业发展，而他通过与印度、中国和非洲国家开展贸易，也确实做到了这一点。卡梅伦对BBC表示，如今世界已经发生变化，英国需要更谨慎地与盟友联合，以应对“任何来自中国的恶意威胁”。不过，他仍主张英国政府如今应该与中国打交道。“与中国接触是我们需要采取的方式之一。”卡梅伦表示：“特别是因为中国拥有全球1/5的人口，除非保持接触，否则无法应对气候变化等挑战。”他还称，“希望我能够参与其中。”

今年7月，时任英国外交大臣克莱弗利访华，意在与中国建立务实关系。英国政府也在9月发布文件明确表示，政府认识到英国对中国既有安全利益，也有繁荣利益。政府方针的核心部分是与中国进行双边和多边直接接触，以维护和建立开放、建设性和稳定的关系，以支持安全和繁荣。

BBC认为卡梅伦的言论可能会引发部分议员的担忧。卡梅伦在担任外交大臣前，曾因支持中国企业在斯里兰卡的港口开发项目以及有意设立中国投资基金而受到英国对华鹰派议员批评，一些议员担心卡梅伦担任外交大臣后可能会寻求软化英国政府对中国的态度。

据英国《金融时报》报道，英国工党领袖安妮莉丝·多兹本月17日致信首相苏纳克，呼吁公开卡梅伦的商业和财务利益关系。她说，“英国公众想知道外交大臣完全致力于在世界舞台上代表英国，而不是促进他自己的私人利益。”前保守党领袖、主要对华鹰派邓肯·史密斯表示，他对“一个似乎与中国如此亲近的人”被任命为外交大臣感到“惊讶”，他认为这是英国政府“不顾一切地拼命争取生意”。而英国外交部前常务次官、前国家安全顾问彼得·里基茨则表示，对卡梅伦和时任财政大臣奥斯本此前与中国建立更密切关系的努力的批评是“错误的”，卡梅伦的政策是有效的。

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