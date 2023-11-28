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和评理 | 中欧携手 造福世界

2023年11月28日09:33 |
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为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。

这是中国进一步扩大开放的举措，表明中国促进中外人员交流和经贸往来的决心。事实证明，将经贸问题政治化以及采取保护主义做法对所有各方都是不利的。在当前充满挑战和考验的时期，这种做法徒劳无益，只能增加困难，无助于解决分歧。相反，进行对话、加强合作，共克时艰是经贸关系稳步发展和进一步升级的途径。就世界和平和全球经济发展而言，中欧加强接触与合作已变得越来越重要。

中方始终视欧洲为多极化世界中的重要一极，支持欧盟战略自主，支持欧洲发展壮大，支持欧洲一体化进程。中欧之间没有地缘政治矛盾，没有根本利害冲突，双方是伙伴不是对手，合作远大于分歧。双方完全可以通过沟通对话增进互信，通过友好协商妥处分歧。

中国与欧盟国家存在分歧是正常的。但是，这些分歧决不能妨碍双方的合作，决不能成为发展双方人民友谊的障碍。只要中欧携手，阵营对抗就不会出现，世界分裂就不会发生，“新冷战”就打不起来。

当前中法关系的发展为中欧共同致力于建立互信、推进合作树立了榜样。如果整个欧盟都能借鉴法国的做法，将有助于促进加强中欧关系。在变乱交织的时代，这将是世界的福音。

本文译自《中国日报》11月27日社论

原文标题：Sino-French ties set good example for EU

出品：中国日报社论编辑室

（来源：中国日报网）

(责编：艾雯、崔越)

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