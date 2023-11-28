中新网长春11月26日电(记者 吕盛楠)“中国有着丰富的人文景观和壮丽的自然景色，应该多多分享出去。”就读于吉林外国语大学旅游管理专业的泰国女孩李佳梦表示，来到中国后，自己便迷上了这里的文化和美景，今后要在这个国度多走多看，并把所见所闻所学推介给朋友们。

受访者供图

“‘干啥呢’是我学会的第一句中国东北方言，我觉得很好玩。”李佳梦颇具语言天赋，她用三年时间通过了汉语水平考试，并成功申请下来中国读书的奖学金。在校期间，李佳梦注册了短视频账号，分享自己在中国的学习和生活经历。北京、广东、河北、黑龙江、云南……2023年以来，李佳梦在中国各地“游不停”。她兴奋地告诉记者，“在故宫博物院穿着汉服拍照留念最难忘。”

李佳梦说，她憧憬能尝遍中国各地的美食。“旅游不仅仅欣赏中国美景，还要品尝各地的美食。”为此，每次设计出游路线时，除了要找当地旅游景点的游览攻略外，李佳梦还习惯提前收集更多美食的信息。

博大精深的中国传统文化让李佳梦痴迷。她在学校体验到了过端午和迎中秋，包粽子、吃月饼、做兔子花灯……这一切对这个泰国姑娘来说都是新奇的。“中国的传统文化厚重、典雅，如此有魅力，我希望能了解更多。”

课余时间里，李佳梦喜欢走出校门，乘坐地铁或轻轨在城市中间穿梭。她坦言，中国的公共交通非常发达，既便捷又环保。“我在多个城市旅游的过程中，都对发达的公共交通印象深刻。旅游业发达与否跟交通是息息相关的。”

李佳梦正在坐地铁。吕盛楠 摄

李佳梦唱歌很好听。每一次学校举办活动，都少不了她的歌声。《同桌的你》《告白气球》等旋律悦耳的中文歌曲，她几乎都会唱。李佳梦认为，唱中文歌有助于自己更好地了解中文，是一种学习方式。

吉林长春四季分明。一转眼，秋天就过去了，飘飘洒洒的雪花落下宣告着冬季的到来。这个冬天是李佳梦即将度过的首个“天寒地冻”的冬天，为此她提前准备了很多冬衣，其中有不少还是老师和同学带她去买的。

李佳梦说，今年寒假她不打算回泰国了，要继续留在中国游玩，享受冬趣。马上就要到雪季了，李佳梦非常期待能体验滑雪。李佳梦说，她提前做了不少攻略，知道吉林省位于“冰雪黄金纬度带”，冰雪资源十分丰富。“期待能够在这个冬天里实现滑雪、赏冰。”

今年，泰国通过开展系列推广活动，吸引更多中国游客前往泰国旅游。李佳梦认为，泰国和中国都是旅游业非常发达的国家，两国游客往来频繁是互利共赢的。

李佳梦正在做兔子花灯。吕盛楠 摄

“中泰铁路开通后，交流就更加顺畅了。”李佳梦说，自己的目标是成为一名导游，带泰中两国游客充分感受不一样的自然景观和历史文化。

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