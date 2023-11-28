人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以数字科技推动“一带一路”人文交流

2023年11月28日09:12 | 来源：光明日报
小字号

　　 【“一带一路”这十年】

　　 11月24日，第七届“一带一路”与全球治理国际论坛在上海成功举行，聚焦畅谈“一带一路”的十年经验与新挑战。无论是老友久别重逢，还是新人一见如故，线上线下的连接互动促成了人与人之间更为紧密的联系。“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量”，这是习近平主席提出的关于文明交流互鉴的中国主张。如今，从个人到组织、从社会到市场、从民间到官方，大家无不认识到，数字化赋能“一带一路”民心相通乃是大势所趋。

　　 事实上，科技与人文交相辉映，是“一带一路”纵横万里的鲜明标识，也是古丝绸之路绵亘千年的历史基因。习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中提到了两件十分特别的“宝物”——中国陕西历史博物馆珍藏的“鎏金铜蚕”，以及在印度尼西亚发现的古老沉船“黑石号”。这背后的丝绸和瓷器，都是集高超技术和优雅艺术于一体，堪称农业文明时期亚欧非陆海交往之中的“高新产品”。正是人们不断在天文、机械、航海、造船等科技领域互学互鉴和推陈出新，才能在穿越自然界限的过程中劈波斩浪，才能在冲破文化隔阂的岁月里披荆斩棘。

　　 历史上，东西方商品流通不乏“科技加持”。在明清的外销陶瓷器中，既包含了中国传统的青花瓷等纹饰和器形，也有为满足欧洲客户需求而度身定制的创新产品，比如彰显家族尊荣的纹章瓷。诸如此类的“中国制造”在欧洲深受欢迎，也极大促进了当地制瓷业等高附加值产业的兴起和发展。令人心驰神往的“东方品位”还给欧洲文化和西方文明带来了深刻影响，尤其体现在艺术审美和思想学术当中，反映在园林、建筑、家居、文学、戏剧、哲学等诸多方面。

　　 当下是人类社会从工业文明进入数字文明的关键时期，数字资本与数字劳动迅速崛起，数字科技正成为价值创造的主要驱动来源。作为新一轮科技革命和工业革命的“领头羊”，中国将与各方一道高质量共建“一带一路”，力争在未来十年取得数字丝绸之路建设的新突破。同时，我们要运用好以5G、人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字科技，更好激发“一带一路”人文交流的潜力和活力，进一步增强共建国家人民的获得感、幸福感。

　　 一方面是以“数”为“媒”，把数字经济作为“推进剂”和“催化剂”，助力共建“一带一路”国家探索出符合自身国情的现代化新道路。

　　 在中国推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过程中，数字农业农村的重要性日益提升。通过对相关发展知识进行系统总结和国际交流，广大发展中国家将获得许多借鉴和启发。根据《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》的要求，到2025年，全国农产品网络零售额占农产品总交易额比重、农业数字经济占农业增加值比重都将增长到15%。为了实现这些目标，不仅要大力提升农业农村数字基础设施水平，还要构建起常态化、机制化的数字人才培养体系，为乡村产业数字化和乡村治理数字化提供坚实保障。

　　 “一带一路”倡议提出十年来，快捷方便的数字电商已与列车、汽车、航班、货轮一起，成为新时代国际贸易的驼铃和帆影。2014年，起始于西安的“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”成功列入《世界遗产名录》。2022年，西安汽车产业产值突破2000亿元、新能源汽车产量突破百万辆。这座大力发展智能制造的丝路古都华丽转型，成为名副其实的“新能源汽车产量第一城”。

　　 另一方面是以“数”为“介”，把数字治理作为“黏合剂”和“润滑剂”，在“一带一路”倡导的文明交流互鉴中积极创造出经济全球化新模式。

　　 用互联网思维进行文明交往和全球治理，就是以扁平化思维强化主体意识，在弥合数字鸿沟的基础上提升数字包容性。随着数字丝绸之路建设层层展开，中国与东盟的数字合作持续加深，互联互通的新空间里不断涌现出共商共建共享的新举措。中国与东盟在政策沟通和政府合作层面开展高层次共商，智慧城市建设、跨境数据流动等成效显著。中国在东南亚引领推进数字化共建，并以赋能方式与当地共享成果，各国的信息基础设施、物联网生态等普遍取得进步。

　　 如今，以智慧文旅为代表的“一带一路”人文交流正不断展现充满魅力的巨大价值。2021年，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目列入《世界遗产名录》。2023年，首届海丝泉州数字文创博览会顺利举行。“刺桐博物之城”微信小程序已经集纳了数十家展馆的藏品展览、体验研学、文创设计等文旅资源，翘首以盼的正是“有朋自远方来，不亦乐乎”。

　　 随着全球人员往来加速恢复，通过“一带一路”更好创造和分享数字时代的巨大红利必将成为势不可挡的崭新潮流。

　　 （作者：陈康令，系上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员、复旦大学中国研究院副研究员）

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部