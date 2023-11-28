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英国大学教授：中国是全球能源转型引领者

2023年11月28日09:03 | 来源：　　
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英国格拉斯哥大学客座教授阿西特·比斯瓦斯、跨学科研究院教授塞西莉亚·托塔哈达11月27日在《中国日报》撰文称，中国在可再生能源领域处于全球领先地位。

中国是可再生能源领域引领者

文章指出，可再生能源包括太阳能、风能和水能等。在过去20年里，中国在这些领域取得的进展超过其他任何国家。

基于15年来的创新以及一以贯之的政策，中国在降低全球太阳能和风能发电成本方面发挥了重要作用。得益于中国的创新成果，太阳能和风能的发电成本同化石燃料相比已经具有竞争力，有时甚至更低。

不仅仅是中国，全世界都从可再生能源发电成本下降中受益匪浅。在此基础上，全球从化石燃料向可再生能源稳步过渡。

目前看来，中国已经成为太阳能和风能发电领域的全球引领者。同样值得一提的是，中国可再生能源的第三大支柱是水能。

据彭博社估算，2022年，全球可再生能源投资近5000亿美元，而中国占据了其中55%。

中国发展可再生能源惠及全世界

文章进一步表示，中国不仅在国内建设水电站，也在其他国家积极推进相关建设。到2020年，中国企业已经在140个国家和地区建造了约320座水电站，总装机达到8100万千瓦。中国水电企业占据了海外70%以上的水电建设市场。

水电站不仅有助于中国向可再生能源转型，也能确保中国的水利和粮食安全。同样，中国在国外建造水电站也为有关国家的水利、能源和粮食安全作出贡献，同时推动从化石燃料向可再生能源过渡，实现进一步发展。

文章分析称，中国之所以能在太阳能和风能领域取得前所未有的进展，主要有两大原因。首先是最高层持续而有力的支持，包括为可再生能源研发拨款，及时的政策支持等。其次是公众对可再生能源的大力支持。各大城市的空气质量在过去10年中显著改善，这一进程还在持续。公众由此意识到，中国必须逐步减少碳排放，进而妥善应对气候变化的影响。

中国力争到2030年实现碳达峰，这一目标几乎可以保证得到实现。虽然很难预测未来30年的发展情况，但基于中国提前实现各大目标以及当前的碳中和路线图，中国有望在2060年前实现碳中和。这对于中国乃至全世界而言都是一个好消息，全球环境都将从中受益。

（来源：中国日报网）

(责编：崔译戈、崔越)

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