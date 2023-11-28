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以色列释放33名巴勒斯坦被关押人员

2023年11月28日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社拉姆安拉11月28日电（记者柳伟建）据巴勒斯坦通讯社28日报道，以色列当天凌晨释放33名巴勒斯坦被关押人员。目前这些人员已乘车离开位于约旦河西岸的奥弗监狱。

　　巴勒斯坦被关押者事务委员会提供给记者的名单显示，被释放人员包括30名未成年人和3名妇女，主要来自约旦河西岸和东耶路撒冷地区。

　　以色列军方27日晚发表声明说，已接收巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放的第四批被扣押人员。被释放的11名以色列人当晚经由红十字国际委员会被移交给以色列国防军。他们将在军方陪同下接受初步情况评估，直到与家人团聚。

　　卡塔尔外交部27日发表声明说，哈马斯与以色列已同意将加沙地带人道主义停火期限延长两天。哈马斯同日发表声明说，哈马斯同埃及和卡塔尔达成协议，将加沙地带停火期限延长两天。但以色列方面目前仍未就此表态。

　　以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日7时正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。目前的停火将在当地时间28日早晨到期。

(责编：崔译戈、崔越)

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