新华社华沙11月27日电（记者张章 陈琛）由总理莫拉维茨基领导的波兰新一届政府27日在总统府宣誓就职，新政府将在14天内接受议会信任投票。

据波通社报道，莫拉维茨基当天下午向总统杜达提交的新政府成员名单包括部分前内阁成员和一些新面孔，其中希蒙·申科夫斯基·韦尔森克任外交部长，马莱娜·马隆格任发展和技术部长，马里乌什·布瓦什恰克留任国防部长。在新政府中，超过半数成员为女性。

莫拉维茨基新政府须在14天内接受议会众议院信任投票，如未能通过信任投票，众议院将选举新总理负责组阁。

此间分析指出，来自法律与公正党的莫拉维茨基及其领导的政府难以在众议院获得多数支持，总共获得248个众议院席位的公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党将很可能组成联盟上台执政，曾担任欧洲理事会主席的前总理图斯克预计将出任总理。

波兰众议院共有460个席位，参议院有100个议席。在10月15日举行的波兰议会选举中，法律与公正党继续保持议会众议院第一大党地位，但只获得众议院的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。杜达11月初宣布，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会，他决定将组阁任务交给莫拉维茨基。

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