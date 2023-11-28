新华社东京11月27日电（记者钱铮）日本农林水产省27日通报，茨城县确认一起高致病性禽流感疫情。这是日本今年秋冬以来报告的第二起禽流感疫情。

这是11月27日在日本东京的一家超市拍摄的鸡肉。新华社记者 张笑宇 摄

根据农林水产省当天发布的新闻公报，疫情发生在茨城县笠间市一个饲养家禽的农场，这个农场饲养了约7.2万只蛋鸡。茨城县方面26日接到笠间市农场家禽死亡数量增加的报告，随即对该农场进行现场检查，当天的禽流感简易检测结果呈阳性。27日，基因检测结果确认，这家农场的鸡感染了高致病性禽流感。

为防止禽流感进一步扩散，茨城县已着手对发生疫情的农场消毒，在主要道路设置消毒点，对饲料运输车等相关车辆也实施消毒。

日本禽流感流行季通常为秋冬至次年春季。日本南部九州地区佐贺县鹿岛市一个家禽农场25日确诊本流行季首起禽流感疫情，共扑杀约4万只鸡。

农林水产省数据显示，今年4月份结束的上个流行季，日本遭遇了有记录以来最严重的禽流感疫情，全国47个都道府县中26个道县报告了84起禽流感疫情，累计扑杀超过1700万只家禽，导致日本的鸡蛋供应一度出现严重不足。

这是11月27日在日本东京的一家超市拍摄的鸡肉。新华社记者 张笑宇 摄

这是11月27日在日本东京的一家超市拍摄的鸡肉。新华社记者 张笑宇 摄

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