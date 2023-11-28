新华社耶路撒冷11月27日电（记者张天朗 王卓伦）以色列军方27日晚发表声明说，已接收巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放的第四批被扣押人员。

声明说，被释放的11名以色列人当晚经由红十字国际委员会被移交给以色列国防军。他们将在军方陪同下接受初步情况评估，直到与家人团聚。

巴勒斯坦消息人士27日在接受新华社记者采访时表示，哈马斯下属武装派别卡桑旅当晚释放第四批被扣押人员，并将其移交红十字国际委员会。

根据以色列与哈马斯达成的停火协议，以色列27日将释放33名被关押的巴勒斯坦人。

卡塔尔外交部27日发表声明说，哈马斯与以色列已同意将加沙地带人道主义停火期限延长两天。哈马斯同日发表声明说，哈马斯同埃及和卡塔尔达成协议，将加沙地带停火期限延长两天。但以色列方面目前仍未就此表态。

以色列和哈马斯在加沙地带的停火协议于当地时间24日7时正式生效。根据协议，加沙地带将停火4天，巴勒斯坦武装组织和以色列将停止“所有军事行动”。目前的停火将在当地时间28日早晨到期。（参与记者：柳伟建）

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