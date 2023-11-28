中国既是全球供应链融合发展的受益者、维护者，也是构建全球供应链新生态的积极探索者、建设者

首届中国国际供应链促进博览会（链博会）将于11月28日在北京开幕。作为世界上第一个以供应链为主题的国家级展会，链博会聚焦促进全球产业链供应链合作，注重绿色低碳发展、数字化转型，有利于推动经济全球化健康发展。

当今世界百年变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链受到冲击。习近平主席高度重视维护全球产业链供应链稳定畅通，深刻洞察国际国内产业发展大势，强调“要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，做大合作蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民”“维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障，符合世界各国人民共同利益”，深刻阐明维护全球产业链供应链稳定畅通的方向路径，为构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系注入强大动力。

中国是联合国标准下工业门类最全、配套最为完整的国家，制造业规模连续13年居世界首位，占全球比重近30%，全球制造和供应链重要中心地位不断凸显。首届链博会是中国为促进全球产业链供应链稳定畅通搭建的全新交流合作平台，展览总面积10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条和供应链服务展区，500多家中外企业和机构参展，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务。以链为媒、以展带会、以会促展，链博会将促进全球范围产业分工、资源配置、创新合作和成果共享。

链博会将成为中国推进高水平对外开放的新窗口、推动建设开放型世界经济的新载体。顺应国际工商界维护产业链供应链稳定畅通的迫切愿望，链博会致力于推动开放合作、互利共赢。首届链博会上，国际参展商达26%，涉及50多个国家和地区，其中美欧企业占36%。其间将举办开幕式暨全球供应链创新发展论坛、6场专题论坛及系列配套活动，发布《全球供应链促进报告》等成果，助力中外企业在产业链供应链不同环节开展合作，抢抓市场机遇、投资机遇、增长机遇。

链博会将为共建“一带一路”国家展示产业链供应链优势、融入全球产业链供应链提供重要平台。共建“一带一路”倡议提出10年来，中国同“一带一路”共建国家开展一系列产业投资合作项目，覆盖农业、能源、基础设施、数字经济、新能源汽车等行业，有力促进各国产业结构升级、产业链优化，为全球产业链供应链运行提供重要助力。首届链博会上，共建“一带一路”国家参展商数量占境外参展商总数的近一半。中方还为一些欠发达国家参会提供帮助，支持其展示特色优质产品和服务，更好地融入全球价值链，共享世界经济发展成果。中国行动充分展现立己达人、计利天下的大国担当。

中国既是全球供应链融合发展的受益者、维护者，也是构建全球供应链新生态的积极探索者、建设者。中国坚定不移维护产业链供应链公共产品属性，积极参与全球经济治理，为全球产业链供应链发展贡献智慧和力量。中方多次在亚太经合组织、二十国集团、上海合作组织等多边平台阐述加强全球产业链供应链合作的主张。2022年，中方担任金砖轮值主席国，推动金砖国家发起加强供应链合作倡议；推动上海合作组织成员国元首发表关于维护供应链安全稳定多元化的声明，重申有意愿保障国际供应链安全稳定；举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，同印度尼西亚等6个伙伴国家共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，向国际社会发出深化全球产业链供应链合作的强音。事实证明，人为“筑墙设垒”、强推“脱钩断链”不得人心，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系才是人心所向。

“链接世界，共创未来”，这是首届链博会的主题，也反映了国际社会的共同心声。中方将与各方携手努力，共同维护全球产业链供应链稳定畅通，共同推动经济全球化深入发展，让合作共赢的成果惠及世界。

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)