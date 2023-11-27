新华社杭州11月27日电 题：办好国家级、国际性、专业型展会——第二届全球数字贸易博览会盘点

新华社记者马剑、严赋憬、张璇

来自25个国家和地区的1018家企业线下参展，367家企业通过数贸会云平台在线上参加展览，100多个国际采购团来到现场洽谈合作……以“数字贸易 商通全球”为主题的第二届全球数字贸易博览会11月27日在浙江省杭州市闭幕，晒出的“成绩单”颇为亮眼。

数字贸易是打造贸易强国的重要支柱。作为国内唯一一个以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，刚满两周岁的数贸会在专业化、市场化、国际化三个方面迈出喜人步伐。

专业化：链主型企业竞相亮出“看家本领”

首届数贸会以来，特斯拉“全勤”参会。

“通过本次数贸会，特斯拉得以向全球展示其在数字化转型、可持续发展以及创新产品服务方面的最新成果。”特斯拉区域业务总经理高维泽表示，特斯拉不仅在中国市场获得蓬勃发展，更把中国智造的产品力带到全球市场，深度参与共建包容、普惠、有韧性的数字世界。

数字贸易是专业化的贸易新形态，数贸会的专业化成为吸引海内外企业的一块“磁石”。钱塘江畔的会场内，数字贸易链主型企业占到参展企业总数的四成以上。

在数智出行馆，造车新势力纷纷出场，各大品牌现场亮出最新产品和科技成果，描绘未来出行的美好蓝图；前沿趋势馆汇聚全球50个大模型，展示其在教育、医疗、办公、人机交互等领域的前沿应用；在丝路电商馆，全产业链展示着电商平台、跨境物流、移动支付、云服务等电商创新模式。

11月23日拍摄的第二届全球数字贸易博览会综合馆里的中国馆。新华社记者刘岭逸 摄

“全球贸易总增长仍然是比较疲软的，除了这些压力之外还有整体经济性质的变化，贸易流动也经历了长期的转变。”经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼说。

在这一背景下，如何依靠专业化将数字贸易打造成为共同发展的新引擎，是各方关注的焦点。会场内外，本届数贸会聚焦数字贸易规则、数字经济知识产权国际治理、数字文化贸易等多项关键议题，发布多项成果。

市场化：“以会引商”拥抱全球广阔市场

轻轻一扫即可识句翻译、对着说话便能同声传译……一款搭载教育大模型“子曰”的词典笔吸引不少目光。“本次数贸会，我们实现了这款词典笔的首发首秀。”网易有道展位负责人张琰清说，不少采购商前来洽谈。

数贸会期间，100项创新类首发、首秀、首展集中呈现，处处彰显着“商通全球”的澎湃活力。据统计，本届数贸会与国内外多家会展机构深入合作，定向邀约、组织对接800多个国际采购商。

11月23日，在第二届全球数字贸易博览会综合馆内拍摄的飞行器和无人机驾驶汽车。新华社记者徐昱 摄

泰国春卷皮、水磨糯米粉，柬埔寨榴莲饼、盐焗腰果，马来西亚白咖啡、咖喱酱料……一批东南亚特色产品在数贸会期间颇受欢迎。“第一天白咖啡就卖了150多盒，这几天不断有参展嘉宾品尝购买。”乐家环球（北京）咨询有限公司工作人员李如说，希望通过数贸会平台有效提升这些产品的知名度。

导入市场资源、“以会引商”是本次数贸会的亮点之一。作为国家级、国际性博览会，数贸会正积极拥抱全球数字贸易带来的新机遇。

数贸会期间，浙江省重大项目签约仪式如约举行，现场签约项目32个、总签约金额达1558.5亿元。其中，外商投资项目11个、总投资额达17亿美元，主要来自德国、法国、日本等国家和地区。

“当前，数字技术创新一日千里，不仅改变了人们的工作和生活方式，也改变了传统的贸易方式，赋能各国企业深化国际合作和贸易。”埃森哲全球副总裁俞毅说。

国际化：新时代国际贸易的驼铃、帆影

每年超过200天出差在外，阿斯利康中国副总裁黄彬是企业事务及市场准入部负责人，也是进博会、服贸会等中国各类展会的常客。

“数贸会的组织效率很高。”黄彬对开幕式坐席查询的数字化设计赞不绝口，“手机扫码，我的座位号和座位布局图马上显示。数字技术的便利性、即时性呈现得淋漓尽致。”

作为全球数字贸易的公共平台，数贸会的海外企业占比较高，包括51家世界500强企业。“今年是阿斯利康进入中国的第30年，我们对中国市场充满信心。”黄彬说，希望可以借助数贸会平台，吸引更多跨界力量加入到数字医疗创新生态圈之中。

快捷方便的数字电商，成为新时代国际贸易的驼铃、帆影，“丝路电商”持续推动“一带一路”共建国家的特色优质产品“触网”。

这是第二届全球数字贸易博览会的丝路电商馆的主题展台（11月24日摄）。新华社记者徐昱 摄

拉美电商美客多业务生态连接超1.48亿活跃用户，在拉丁美洲拥有庞大的电子商务生态系统，今年首次来杭参加数贸会。“中国制造的消费电子、服饰、小家电等在拉美很受欢迎，我们十分看好中国产品出海。”美客多中国区市场公关负责人张超透露，美客多已累计服务超过数万名中国卖家。

此外，来自68家国际组织和境外商协会的代表出席数贸会，进一步扩大了数字贸易国际交流的“朋友圈”。

“当前，世界各地的论坛层出不穷，人工智能、大数据、区块链等领域都在持续创新。中国举办的这次数贸会让人耳目一新，成为互学互鉴的重要平台。”联合国全球地理信息知识与创新中心主任李朋德说，数贸会需要沉淀真知灼见，推动数字贸易真正实现全球化、规范化、法治化。

(责编：于洋、常红)