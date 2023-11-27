新华社乌鲁木齐11月27日电 题：以旅游合作促交流 凝民心 共发展——上海合作组织2023旅游年论坛观察

新华社记者张瑜

旅游是促进文明交流的桥梁，是凝聚民心共识的纽带，是谋求可持续发展的渠道。11月24日，上海合作组织2023旅游年论坛在新疆首府乌鲁木齐启幕。上百位上合组织国家、国际组织代表共话旅游潜力及旅游合作，论坛结束后，代表们走进新疆阿勒泰等地参观访问，亲身感受新疆旅游业发展成就。

“旅游是促进相互了解的重要方式”

“旅游是促进国际合作和相互了解的重要方式。”论坛开幕式上，上海合作组织秘书长张明致辞讲道，“上海合作组织大家庭幅员辽阔，物阜民丰。开启上合组织旅游之旅，可以充分体验文化多样性，亲自感受多姿多彩的人文和自然风情。”

“新疆的多元文化是让我印象最深刻的，在这里，历史被保存得很好，人们的脸上总是挂着笑容。”卡塔尔通讯社编辑赛义德·阿里·内赫扬第一次来到新疆，短短几天时间，便被这里深深吸引。

“与当地人聊聊天，实地走走看看，亲身体验得来的感受与在互联网上、书本上获得的十分不同。这次回去，我要把亲眼见到的，繁荣美丽的新疆讲述给卡塔尔人民。”赛义德·阿里·内赫扬说。

“世界是个大家庭，人类是个共同体”

“乌兹别克斯坦和中国的联系，从张骞开辟丝绸之路时就开始了。”乌兹别克斯坦中国旅游发展协会主席萨尔瓦尔·穆萨耶夫说，“古丝绸之路的起点在中国，乌兹别克斯坦是古丝绸之路上商业、科学、文学艺术中心之一。”

论坛茶歇时间，他兴致勃勃地告诉记者，乌兹别克斯坦与中国的旅游合作潜力巨大，“今年我们已经组织千余人来中国商务旅游。”

在阿勒泰地区博物馆，产自约5200年前，在通天洞遗址中发掘出土的碳化麦粒，吸引众人目光，在同一个遗址，还发现碳化黍粒遗存。

阿勒泰地区博物馆工作人员介绍，5000多年前，产自中、西亚的小麦与我国华北地区的黍在阿勒泰交会，一个东传，一个西进，共同造福东西方世界。

“黍麦相逢”的故事，巴基斯坦内阁副部长哈马德·沙米米听得认真，他感叹道，早在千年前，东西方文明便开始交流互鉴，世界是个大家庭，人类是个共同体。

“新疆的发展正是中国发展的最好体现之一”

初冬时节，寒意渐浓，素有“中国雪都”之称的新疆阿勒泰早已披上银装，进入冰雪旅游旺季。

在阿勒泰市将军山国际滑雪度假区，当地牧民身着传统服饰，脚踏毛皮滑雪板，为远道而来的客人表演传统滑雪秀。表演结束后，嘉宾们热情地涌上前与牧民们拍照合影。

“售卖毛皮滑雪板、开牧家乐、当滑雪教练……‘雪都’人几乎都吃上了‘旅游饭’。”将军山国际滑雪度假区企划营销总监陈阳告诉记者，“冬季滑雪场员工有500多人，其中80%是当地人，平均工资能达到近7000元。”

旅游业极大带动当地经济发展。阿勒泰地区旅游推介员丁妍介绍，截至今年10月底，阿勒泰地区接待游客2864.61万人次，同比增长63.03%，实现旅游收入250.48亿元，同比增长69.19%。

消除贫困是人类面临的共同挑战，中国通过发展旅游业实现减贫、带动群众增收致富取得的成就，收获了嘉宾们的好评。哈马德·沙米米说：“中国对世界的贡献举世瞩目，新疆的发展正是中国发展的最好体现之一。新兴的旅游产业、完善配套的旅游设施，新疆给巴基斯坦旅游业提供了很多有益经验。”

“上合组织比以往任何时候都更加重视旅游等人文领域合作。通过旅游推动人文交流、增进各国人民之间的了解，可以在经济、社会等多方面获益。”张明说。

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