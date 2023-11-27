人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华网评：这些成果令人期待

2023年11月27日17:39 | 来源：新华网
小字号

新华网记者 毕秋兰

从增加航班到扩大留学生交流；从合作应对气候变化到恢复两军高层沟通；从人工智能治理对话到大熊猫保护合作……

日前举行的旧金山中美元首会晤取得一系列成果，为中美关系增添了稳定性，为世界和平发展注入了正能量。

近年来，中美关系“发生了不少事情”。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，两国如何相处？

两国元首就事关中美关系战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入交换意见，为中美关系把舵，这本身就是会晤的重大成果。

这是实实在在的利好，中美元首会晤成果对于中美两国人民来说，是一份沉甸甸的大礼包。

这次中美元首会晤成果是多方面的。两国元首同意推动和加强两国在政治外交、人文交流、全球治理、军事安全等领域开展对话合作。

10月17日，在美国华盛顿，美国学生在《中文拼图·我在美国学中文》纪录片首映式上朗诵中文诗词。

10月17日，在美国华盛顿，美国学生在《中文拼图·我在美国学中文》纪录片首映式上朗诵中文诗词。

每一项成果，都与两国人民的生产生活息息相关。

比如，在人文交流上，明年将大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模。对有志于到美国或者中国求学的学子们来说，这无疑是一个令人振奋的好消息。

再比如，双方同意建立人工智能政府间对话机制。中美两国作为人工智能大国，加强人工智能合作，推动人工智能健康安全发展，将造福两国人民，增进全人类福祉。

更多的航班、更多的货轮、更多的留学生……

把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大，给两国人民带来的实惠就越多。

中美好，世界才能好。

中美元首会晤过去一周多了，不少人在思考一个问题，这些对话与协商，这些争取与努力，能否拆除误读误判的高墙，驱散中美关系的尘霾？

世界在期待。

中国讲究言必信、行必果，说了就要做到。中美关系能否巩固向好态势，关键在于美方能否遵信守诺，同中方相向而行，把两国元首达成的重要共识真正落到实处。

旧金山不是终点，而应该成为新的起点、新的愿景。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部