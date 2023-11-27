新华网记者 毕秋兰

从增加航班到扩大留学生交流；从合作应对气候变化到恢复两军高层沟通；从人工智能治理对话到大熊猫保护合作……

日前举行的旧金山中美元首会晤取得一系列成果，为中美关系增添了稳定性，为世界和平发展注入了正能量。

近年来，中美关系“发生了不少事情”。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，两国如何相处？

两国元首就事关中美关系战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入交换意见，为中美关系把舵，这本身就是会晤的重大成果。

这是实实在在的利好，中美元首会晤成果对于中美两国人民来说，是一份沉甸甸的大礼包。

这次中美元首会晤成果是多方面的。两国元首同意推动和加强两国在政治外交、人文交流、全球治理、军事安全等领域开展对话合作。

10月17日，在美国华盛顿，美国学生在《中文拼图·我在美国学中文》纪录片首映式上朗诵中文诗词。

每一项成果，都与两国人民的生产生活息息相关。

比如，在人文交流上，明年将大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模。对有志于到美国或者中国求学的学子们来说，这无疑是一个令人振奋的好消息。

再比如，双方同意建立人工智能政府间对话机制。中美两国作为人工智能大国，加强人工智能合作，推动人工智能健康安全发展，将造福两国人民，增进全人类福祉。

更多的航班、更多的货轮、更多的留学生……

把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大，给两国人民带来的实惠就越多。

中美好，世界才能好。

中美元首会晤过去一周多了，不少人在思考一个问题，这些对话与协商，这些争取与努力，能否拆除误读误判的高墙，驱散中美关系的尘霾？

世界在期待。

中国讲究言必信、行必果，说了就要做到。中美关系能否巩固向好态势，关键在于美方能否遵信守诺，同中方相向而行，把两国元首达成的重要共识真正落到实处。

旧金山不是终点，而应该成为新的起点、新的愿景。

(责编：于洋、常红)