新华社华盛顿11月26日电 据美国媒体近日报道，美国航天局和日本宇宙航空研究开发机构正计划向太空发射首颗木制外壳卫星，目的是让太空飞行变得更可持续。

美国趣味科学网站报道说，这两家太空机构表示，这颗人造卫星LignoSat约为咖啡杯大小，其外壳由木兰木制成，将于2024年夏天发射进入地球轨道。

今年早些时候，研究人员在国际空间站上测试了3种木材样本——木兰木、樱桃木和桦木。他们最终选择了木兰木，因为它在制造卫星的过程中出现裂缝或断裂的可能性相对很小。

研究人员表示，木兰木在太空真空环境下不会燃烧或腐烂，但它重新进入地球大气层时会焚烧成细灰，这使它成为未来卫星研发中一种非常有用、可生物降解的材料。

研究人员在一份声明中说：“尽管外层空间的极端环境涉及剧烈的温度变化，并且木材样本在长达10个月的时间里暴露于强烈的宇宙射线和危险的太阳粒子之中，但测试证实它们没有分解或变形，如开裂、弯曲、剥落或表面损坏。”

研究人员表示，从理论上讲，像LignoSat这样的木制外壳卫星有助于让太空飞行变得更可持续。

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