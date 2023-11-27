人民网北京11月27日电 （记者张丽娅）11月25日，“区域国别学视域下的日本学研究”国际学术研讨会在北京外国语大学举行。来自中国、日本、韩国、乌克兰等多国高校和研究机构的专家、学者等200余人参会。

此次大会由北京外国语大学主办，旨在立足全球视角探索日本学研究的新思路、新范式，探究新形势下日本学研究的核心问题和理论架构。

北京外国语大学党委常委、副校长丁浩致辞。人民网记者 张丽娅摄

北京外国语大学党委常委、副校长丁浩在开幕式致辞中表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，学术和文化的研究与交流是促进中日关系发展的一个重要力量。希望通过学术和文化研究与交流的不断扩大，进一步加深相互理解，为促进中日和平友好合作，为构筑人类命运共同体作出新的贡献。

教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会副主任委员修刚致辞。人民网记者 张丽娅摄

教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会副主任委员、日语分委员会主任委员修刚指出，中国的日语教育将由以语言、文学、文化为主向内涵式教育转变，在此过程中，最重要一点是对日本、对地域的综合性研究，此次会议将进一步促进中国的日语教育发展。

日本国际交流基金会北京日本文化中心所长野田昭彦致辞。主办方供图

日本国际交流基金会北京日本文化中心所长野田昭彦表示，在学术研究中“他人”的视角很重要，通过对话交流可以获得真知，作为一个日本人，能够倾听中国学者从“他人”的视角多个维度探讨日本，感到非常荣幸。

北京外国语大学北京日本学研究中心原主任严安生发表主旨演讲。人民网记者 张丽娅摄

在主旨发言环节，北京外国语大学北京日本学研究中心原主任严安生发表了题为“回到中国‘日本学’的初心”的演讲，回顾了上世纪90年代“日本学”在中国的发起、发展历程；北京第二外国语学院特聘教授、中国社科院文学研究所研究员孙歌做了题为“东北亚的‘开国’”的演讲；东京大学东洋文化研究所教授、北京日本学研究中心日方主任教授园田茂人分享了“东京大学区域国别研究视域下日本研究的经验与启示”。

“区域国别学视角下的日语学科建设”圆桌论坛现场。主办方供图

大会为期两天，除主旨演讲、“区域国别学视角下的日语学科建设”圆桌论坛之外，还举办了社会、经济、文化等多个领域的分论坛与分科会，围绕中日相互认知、新能源行业的发展、少子老龄化背景下的照护政策以及乡村振兴等中日共同关心的课题展开了深入探讨。

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