人民网里约热内卢11月26日电 （记者宋亦然）拉巴斯消息：当地时间11月23日，由中国电建水电十一局承建的玻利维亚艾尔西亚公路项目通过玻利维亚国家公路管理局的临时验收并全面通车。

玻利维亚总统阿尔塞通过社交媒体分享了这一重要时刻。他表示，艾尔西亚公路项目不仅是连接科恰班巴与圣克鲁斯的关键高速公路，还是玻利维亚东西生物海洋走廊的重要部分。这条公路不只促进了东西部地区间的商业交流，还有力推动了科恰班巴热带地区和圣克鲁斯省的旅游业复苏。

项目验收现场。中国电建水电十一局供图

艾尔西亚公路穿越南美洲安第斯山脉，是连接玻利维亚两大城市科恰班巴和圣克鲁斯关键4号公路的一部分。项目全长30.3公里，路面设计宽度20.6米，起点与终点高差达1350米；全线共设有分离式隧道4条，桥梁17座，涵洞139道；项目建设内容包括对现有道路的升级改造，以及将双向两车道升级为双向四车道沥青混凝土路面等。该项目于2018年6月正式启动施工，历时5年多完工。项目以EPC+F总承包模式进行，合同金额4.26亿美元，是玻利维亚国家公路管理局在建公路项目中最大的投资项目，也是该国造价最昂贵的工程之一。

由于该路段所处地区年平均降雨量达3500毫米，最大降雨天数可达295天，山体滑坡等地质灾害频发。自1972年以来，该段公路共经历了3次重建尝试，但均因地质、气候及技术条件等限制而宣告失败，严重制约了当地的经济发展。因此，项目的竣工解决了长期以来困扰当地的交通难题，极大地改善了当地的交通状况。目前，该路段的通行时间已从数小时缩短至约30分钟。

艾尔西亚公路还是玻利维亚在建公路中技术难度最高的项目之一。项目的建设为当地更新了设备和技术、引入了先进的工艺和管理理念。这不仅提升了玻利维亚的建筑施工水平，还为当地培养了一批专业的工程师、技术人员和设备操作人员，对当地人才储备的改善和技术水平的提升产生了积极影响。

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