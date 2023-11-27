新华社北京11月27日电 日本农林水产省25日确认该国暴发今年秋冬以来首起高致病性禽流感疫情后，位于本州岛的茨城县26日报告一家养鸡场疑似出现疫情。如果检测结果呈阳性，这家养鸡场饲养的约7.2万只鸡将全部被扑杀。

2004年2月29日，日本防疫人员在发生禽流感的京都府丹波町的养鸡场内准备扑杀活鸡。新华社记者冯武勇摄

茨城县政府26日说，防疫人员在该县笠间市一家养鸡场实施禽流感简易式检测时，发现部分鸡检测结果呈阳性。出现这一情况后，当地已限制人员和车辆移动。如果基因检测结果确认为高致病性禽流感，当地将采取扑杀等防疫措施。

一天前，位于日本南部九州地区的佐贺县确认暴发高致病性禽流感疫情，当地一家农场饲养的约4万只鸡被扑杀。这是日本今年秋冬以来首起禽流感疫情。

日本的禽流感流行季一般从当年10月开始。去年10月至今年4月，日本累计扑杀超过1700万只禽类，创下单个禽流感流行季扑杀禽类数量的最高纪录。受此影响，日本鸡蛋价格飙升、供应短缺，一度出现“鸡蛋荒”。

日本首相岸田文雄24日晚要求，一旦确认家禽感染禽流感，农林水产省等相关部门要紧密合作，迅速采取彻底的防疫措施。日本政府25日在首相官邸危机管理中心设立信息联络室，并召开相关内阁成员会议商议对策。与佐贺县相邻的几个县也分别召开对策会议。（张旌）

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