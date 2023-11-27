人民网北京11月27日电 （记者符园园）“中巴建交近50年来，双方交往密切，经贸合作增长强劲，且仍存在着巨大的发展潜力。”巴西米纳斯吉拉斯州（以下简称米纳斯州）州长罗梅乌·泽马日前接受人民网记者书面专访时表示，“中国在米纳斯州的投资带动了当地经济的发展，而米纳斯州的能源矩阵也将助力中国的减碳之路，巴中双方互利合作的空间十分广阔”。

巴西米纳斯吉拉斯州州长罗梅乌·泽马。受访者供图

不久前，泽马访问中国，到访了南京、徐州等地，就进一步深化拓展双边合作与当地有关部门进行了友好交流。泽马强调，中国投资对于米纳斯州十分重要。“近年来，米纳斯州致力于吸引中企投资，以促进经济多元化发展。中国在米纳斯州的投资不仅创造了更多的就业机会，也提高了当地的收入水平，有力促进了米纳斯州的经济发展和公共服务改善。”

泽马表示，除了传统贸易领域，双方还可以在锂矿、制药及农工业等新领域开展合作，以实现双边贸易多元化。“米纳斯州启动了‘锂谷’项目，在热基蒂尼奥尼亚河谷提取出了‘绿色锂矿’，我们正在与中国的电池、电动汽车制造商洽谈，希望吸引他们到‘锂谷’投资。”泽马说。

今年是江苏省与米纳斯州建立友好省州关系27周年。自结好以来，双方各领域交流密切。“在巴西，我们常说患难见真情。疫情期间，我们收到了江苏省捐赠的医疗物资，这一大力支持对于米纳斯州的抗疫工作至关重要。我们都知道对方是可以依靠的伙伴。”泽马说。

巴西米纳斯吉拉斯州州长罗梅乌·泽马到徐工集团考察。徐工集团供图

泽马介绍，此次访华行程收获颇丰，不仅与江苏省签署了进一步深化友好省州关系谅解备忘录，还与徐工集团签署了新的投资协议、与华为正式签定了在米纳斯州公立学校部署无线网络的合作协议。

泽马认为，中国在米纳斯州的投资是让双方互利共赢的好机遇。“我们能够获得技术转移和经济收益，而米纳斯州拥有的可再生能源矩阵将助力双边合作迈向可持续发展的未来。”泽马说：“未来五十年，或许我们讨论的将是巴西与中国之间的零碳贸易。”

（江苏省外办陈胜龙对此文亦有贡献）

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