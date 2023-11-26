人民网迪拜11月26日电 （记者任皓宇）《中东经济文摘》（MEED）年度建筑质量奖颁奖结果日前揭晓，包括中建中东公司、中国港湾工程有限责任公司、山东电建三公司等在内的多家中国企业荣获奖项。

MEED年度建筑质量奖由中东地区知名商业杂志MEED联合Mashreq银行组成评审团，旨在选树表彰建筑行业建造类、基础设施类以及市政设施类最佳项目，是中东地区评鉴建筑质量最具影响力的奖项之一。本届年度建筑质量奖分为年度建筑项目、年度酒店项目、年度电力项目等多个类别。

中建中东公司代表领奖现场。中建中东公司供图

在本次评选中，由中建中东公司承建的科威特大学城管理设施项目获得2023年度科威特国别最佳教育和公共建筑奖。MEED杂志主编爱德华·詹姆斯表示，中建中东公司多次获得MEED年度建筑质量奖，今年凭借科威特大学城项目在新的评选领域取得突破，彰显了其在大型项目上的优质履约能力。

据悉，今年共有来自中东北非区域300多个企业和机构参与奖项申报，40余位来自不同业界的专家组成评奖组委会，对申请项目的交付施工要素、全周期质量与价值体现、设计及施工理念、对环境及社会带来的影响等多个维度进行严格对比和考察。由山东电建三公司承建的沙特红海公用事业基础设施项目以及中国港湾承建的沙特吉赞经济城商业港项目也分别荣获2023年度沙特国别电力工程质量奖及2023年度沙特国别交通项目奖。

山东电建三公司代表领奖现场。山东电建三公司供图

中国港湾工程有限责任公司代表领奖现场。中国港湾中东区域管理中心供图

(责编：崔译戈、刘慧)