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中国与科特迪瓦建交40周年招待会在京举行

2023年11月26日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月26日电 （谢莹）11月24日晚，中国人民对外友好协会与科特迪瓦驻华使馆在京共同举办庆祝中国与科特迪瓦建交40周年招待会。全国人大常委会副委员长武维华，科特迪瓦外交部长卡库·阿多姆，中国人民对外友好协会副会长姜江，科特迪瓦驻华大使多索·阿达马等出席招待会并致辞。

11月24日晚，中国人民对外友好协会与科特迪瓦驻华使馆在京共同举办庆祝中国与科特迪瓦建交40周年招待会。人民网 谢莹摄

11月24日晚，中国人民对外友好协会与科特迪瓦驻华使馆在京共同举办庆祝中国与科特迪瓦建交40周年招待会。人民网 谢莹摄

多索·阿达马指出，科特迪瓦和中国在平等、信任和相互尊重的基础上建立的双赢伙伴关系取得了令人满意的成果，并表示对中科更美好的明天以及两国双边合作充满信心。

科特迪瓦驻华大使多索·阿达马在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

科特迪瓦驻华大使多索·阿达马在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

姜江表示，中方高度重视中科关系，愿以两国建交40周年为契机，巩固相互支持，加强全方位合作，推动中科关系不断迈上新台阶。中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为包括科特迪瓦在内的非洲国家提供新机遇。

中国人民对外友好协会副会长姜江在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

中国人民对外友好协会副会长姜江在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

卡库·阿多姆表示，近年来，科中关系高水平发展，政治互信不断巩固，经贸交流快速增长，投资合作持续推进。科方坚定奉行一个中国原则，愿以两国庆祝建交40周年系列活动为契机，进一步推动各领域友好合作。

科特迪瓦外交部长卡库·阿多姆在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

科特迪瓦外交部长卡库·阿多姆在招待会上致辞。人民网 谢莹摄

中科两国艺术家在招待会上为现场嘉宾带来了包括科特迪瓦传统吟唱、中国新疆舞、非洲鼓舞、蒙古呼麦、时装秀和川剧变脸等精彩纷呈的表演。非洲各国驻华大使、外交官、中科各界代表一同出席当晚招待会。

中国与科特迪瓦建交40周年招待会上，与会嘉宾合照留影。人民网 谢莹摄

中国与科特迪瓦建交40周年招待会上，与会嘉宾合照留影。人民网 谢莹摄

(责编：崔译戈、刘慧)

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