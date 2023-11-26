人民网安卡拉11月26日电 （记者沈钧）11月25日，“新思路、新十年”美食文化节活动在土耳其首都安卡拉举办。此次活动是“新丝路·新十年”中国日文化节暨海丝高校“三巡”系列活动之一，由中东技术大学孔子学院，厦门大学国际中文教育学院、中国驻土耳其大使馆文化处联合主办。

中东技术大学副校长迈赫迈特·泽雷恪教授，中国驻土耳其大使馆文化参赞周美芬，中东技术大学现代教育系主任德雷姆博士，以及来自中东技术大学秋季学期选修中文课程的学生、在安卡拉交换学习的中国留学生等90余名参加本次活动。

迈赫迈特·泽雷恪致欢迎辞表示，中国和土耳其两国人民交往历史悠久，美食文化不仅可以传递友情，更可以增进对彼此文化和语言的了解，增进土中青年间交流。

周美芬表示，中东技术大学是土耳其最优秀的大学之一，通过举办美食文化节，两国人民可以各美其美、美人之美，促进民心相通，未来欢迎中东技术大学青年学生到中国学习和交流。

本次美食文化节活动分中土美食比赛和中国文化展示两部分，参加者品尝学生自己准备的美食并互评出最有特色和人气的美食，美食大赛设一等奖、二等奖和三等奖。活动期间，同学们了解中国茶文化，品尝了中国茶和春卷、煎饺和宫保鸡丁等美食，以及同学们制作的土耳其美食，并相互投票选出了获奖作品。中东技术大学孔子学院院长吴天喜为获奖同学们颁发奖品。参加此次美食文化节的师生们纷纷表示不虚此行，大开眼界，大饱口福。

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