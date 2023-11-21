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广东“文化海外行”走进希腊

2023年11月21日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社雅典11月21日电（记者陈刚）中国广东“文化海外行”20日走进希腊首都雅典，以故事分享、乐器演奏、文化展示等形式向希腊民众展示了中华文化的魅力，积极促进两国友好交往的不断深入。

　　中国驻希腊大使肖军正出席了当天活动。他说：“广东省与希腊的友好往来大概可追溯至两千年前的海上丝绸之路。如今广东省与希腊克里特省已结为友好省区关系，广州市和比雷埃夫斯市结为友好城市，中希友城之间积极开展互访以及经济、文化、旅游等各领域交流与合作。希望希腊朋友们有机会去中国走走，去广州看看，亲身感受中国魅力和广州魅力。”

　　中希两国地方政府、商业和文化领域代表分别以“雅典市长是中国通”“爱琴海畔的中国新能源”“希腊巾帼的中国缘”为题，将亲身感受娓娓道来。

　　活动中，广州市政府副秘书长朱小燚表示，愿进一步促进人文交流，搭建友谊的桥梁。雅典前副市长、希中商会名誉会长福蒂斯·普罗瓦塔斯对来自广东的朋友表示欢迎，希望双方加强合作，促进商业发展。欧洲妇女协会主席、希腊中国商会会长阿芙罗狄蒂·布莱塔斯表示，期待两国不断深化在文化、贸易、旅游等领域的合作，为两国人民带来更多福祉。

　　广东“文化海外行”由广东省人民政府新闻办公室、广东省文化和旅游厅主办，旨在推动中国与欧洲、非洲、亚洲等国家文明交流互鉴，向世界展示中华文化的深厚底蕴，展现岭南文化魅力。

(责编：贾文婷、刘慧)

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