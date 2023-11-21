人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

观天下·巴以冲突|以军围攻加沙第二座医院　美说释放被扣押人员协议“接近达成”

2023年11月21日20:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月21日电 随着28名希法医院的早产儿20日经由拉法口岸从加沙地带转移至埃及境内接受紧急治疗，以色列军队当天开始围攻加沙地带另一座由印度尼西亚援建的医院，造成12人死亡。

　　同一天，美国政府官员说，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“接近达成”哈马斯释放被扣押人员的协议。

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　又一座医院遭围攻

　　埃及政府20日证实，埃方当天从拉法口岸接收了加沙地带的28名早产儿，其中16名早产儿转运至北西奈省的阿里什医院，另外12名早产儿被送往首都开罗。

　　当地媒体的直播画面显示，埃方医护人员小心翼翼地把婴儿从救护车里抬出，放在移动保温箱中，然后将他们推过停车场，走向其他救护车。

　　据埃及媒体报道，埃及方面已调派3.8万名医生和2.5万名护士为来自加沙地带的患者提供医护服务。

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　这些早产儿来自加沙地带最大的希法医院。以色列军方先前以希法医院地下暗藏哈马斯军事指挥中心为由，上周起包围医院并展开军事行动，导致医院燃料耗尽、电力供应中断并出现人员伤亡，包括8名新生儿死亡。

　　世界卫生组织一名发言人20日说，本次撤离的28名早产儿全都在“与严重感染作斗争”。

　　以军围攻希法医院的做法先前已遭到多方抗议。20日，以方开始围攻印尼医院。多家媒体报道，以军坦克包围医院并开火。加沙卫生部门说，以军袭击造成至少12名巴勒斯坦人死亡，数十人受伤。

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　世卫组织总干事谭德塞20日援引相关报道说，他对以军行动感到“震惊”，这一行动造成包括患者在内的12人死亡。

　　不过，以色列国防军同一天强调，以军是在向医院内的“恐怖分子”开火，因为上述武装人员夜间持续从印尼医院内向医院外的以军开火。“作为回应，以色列国防军直接瞄准了敌人的特定火力来源。没有向医院发射炮弹。”

　　目前，印尼医院与加沙地带其他医院一样，已基本停止运营，但仍在为患者和流离失所者提供庇护。

　　11月18日，在加沙地带南部地区，巴勒斯坦人向南迁移。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　以放人换停火？

　　巴勒斯坦方面消息称，以军20日还向加沙地带北部的杰巴利耶难民营发动攻击，导致多名平民伤亡。在加沙南部，以军还空袭了拉法和汗尤尼斯多处房屋，共计造成约20人死亡。

　　以色列军方没有回应上述说法，但在同一天发布声明及视频，显示以军发起空袭，并在加沙挨家挨户搜查。不过，声明没有提及具体地点。

　　哈马斯在社交媒体上称，这一组织向以色列特拉维夫发射了多枚火箭弹。

　　11月20日，装载野战医院设备的货车停在加沙地带南部城市汗尤尼斯。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　国际社会已多次强烈呼吁双方停火。但以色列方面强调，哈马斯应首先释放所有被扣押人员，然后才会同意全面停火。哈马斯方面称，如果加沙地带持续遭袭，将不会释放被扣押人员，也不会停止战斗。按以方说法，目前哈马斯仍扣押大约240人。

　　尽管冲突持续，但多方消息都称，以色列和哈马斯围绕释放被扣押人员事宜的谈判已出现进展。据多家媒体报道，在卡塔尔方面斡旋下，双方可能同意以交换50名被扣押人员换取为期3天的停火。

　　美国总统约瑟夫·拜登20日回答记者提问时说，他“相信”以色列和哈马斯会达成释放被扣押人员的协议。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比同一天告诉媒体记者:“我们现在比以往任何时候都更接近（达成协议）。”

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　以色列驻美国大使迈克尔·赫尔佐格20日接受美国广播公司采访时说，他希望“在今后几天”达成协议。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼同一天说，谈判仍存的分歧点“非常小”。

　　一名不愿公开姓名的官员上周告诉路透社记者，如果实现短暂停火，将非常有助于向加沙地带民众运送紧急援助物资。美国国防部长劳埃德·奥斯汀20日访问乌克兰时说，美方的立场是必须向加沙地带平民提供人道主义援助，以色列方面“必须尽一切努力，或者说应该尽一切努力，为加沙民众提供人道主义援助”。（郑昊宁）

(责编：贾文婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部