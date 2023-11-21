新华社北京11月21日电 随着28名希法医院的早产儿20日经由拉法口岸从加沙地带转移至埃及境内接受紧急治疗，以色列军队当天开始围攻加沙地带另一座由印度尼西亚援建的医院，造成12人死亡。

同一天，美国政府官员说，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“接近达成”哈马斯释放被扣押人员的协议。

11月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

又一座医院遭围攻

埃及政府20日证实，埃方当天从拉法口岸接收了加沙地带的28名早产儿，其中16名早产儿转运至北西奈省的阿里什医院，另外12名早产儿被送往首都开罗。

当地媒体的直播画面显示，埃方医护人员小心翼翼地把婴儿从救护车里抬出，放在移动保温箱中，然后将他们推过停车场，走向其他救护车。

据埃及媒体报道，埃及方面已调派3.8万名医生和2.5万名护士为来自加沙地带的患者提供医护服务。

11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这些早产儿来自加沙地带最大的希法医院。以色列军方先前以希法医院地下暗藏哈马斯军事指挥中心为由，上周起包围医院并展开军事行动，导致医院燃料耗尽、电力供应中断并出现人员伤亡，包括8名新生儿死亡。

世界卫生组织一名发言人20日说，本次撤离的28名早产儿全都在“与严重感染作斗争”。

以军围攻希法医院的做法先前已遭到多方抗议。20日，以方开始围攻印尼医院。多家媒体报道，以军坦克包围医院并开火。加沙卫生部门说，以军袭击造成至少12名巴勒斯坦人死亡，数十人受伤。

11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

世卫组织总干事谭德塞20日援引相关报道说，他对以军行动感到“震惊”，这一行动造成包括患者在内的12人死亡。

不过，以色列国防军同一天强调，以军是在向医院内的“恐怖分子”开火，因为上述武装人员夜间持续从印尼医院内向医院外的以军开火。“作为回应，以色列国防军直接瞄准了敌人的特定火力来源。没有向医院发射炮弹。”

目前，印尼医院与加沙地带其他医院一样，已基本停止运营，但仍在为患者和流离失所者提供庇护。

11月18日，在加沙地带南部地区，巴勒斯坦人向南迁移。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以放人换停火？

巴勒斯坦方面消息称，以军20日还向加沙地带北部的杰巴利耶难民营发动攻击，导致多名平民伤亡。在加沙南部，以军还空袭了拉法和汗尤尼斯多处房屋，共计造成约20人死亡。

以色列军方没有回应上述说法，但在同一天发布声明及视频，显示以军发起空袭，并在加沙挨家挨户搜查。不过，声明没有提及具体地点。

哈马斯在社交媒体上称，这一组织向以色列特拉维夫发射了多枚火箭弹。

11月20日，装载野战医院设备的货车停在加沙地带南部城市汗尤尼斯。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

国际社会已多次强烈呼吁双方停火。但以色列方面强调，哈马斯应首先释放所有被扣押人员，然后才会同意全面停火。哈马斯方面称，如果加沙地带持续遭袭，将不会释放被扣押人员，也不会停止战斗。按以方说法，目前哈马斯仍扣押大约240人。

尽管冲突持续，但多方消息都称，以色列和哈马斯围绕释放被扣押人员事宜的谈判已出现进展。据多家媒体报道，在卡塔尔方面斡旋下，双方可能同意以交换50名被扣押人员换取为期3天的停火。

美国总统约瑟夫·拜登20日回答记者提问时说，他“相信”以色列和哈马斯会达成释放被扣押人员的协议。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比同一天告诉媒体记者:“我们现在比以往任何时候都更接近（达成协议）。”

11月19日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列驻美国大使迈克尔·赫尔佐格20日接受美国广播公司采访时说，他希望“在今后几天”达成协议。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼同一天说，谈判仍存的分歧点“非常小”。

一名不愿公开姓名的官员上周告诉路透社记者，如果实现短暂停火，将非常有助于向加沙地带民众运送紧急援助物资。美国国防部长劳埃德·奥斯汀20日访问乌克兰时说，美方的立场是必须向加沙地带平民提供人道主义援助，以色列方面“必须尽一切努力，或者说应该尽一切努力，为加沙民众提供人道主义援助”。（郑昊宁）

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