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中国医疗队在桑给巴尔举办血吸虫病科普绘画展

2023年11月21日20:19 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆11月21日电（记者华洪立）20日是世界儿童日。中国援助坦桑尼亚桑给巴尔血吸虫病防治项目专家组当天在桑给巴尔和平纪念博物馆举办以“生命、希望、未来”为主题的青少年科普绘画展。

　　来自桑给巴尔奔巴岛的49名小学生结合对血吸虫病危害的认识以及对生命与健康的理解，创作完成了一幅幅生动的绘画。据介绍，绘画展得到坦桑尼亚中国文化交流中心、桑给巴尔文化部支持，将持续一周。

　　“看到这么多同龄人画的防治血吸虫病的绘画，我深感震撼。看了画展，我能更好了解、预防这种病。”桑给巴尔小学生阿伊莎在画展上说。

　　桑给巴尔文化部代表法蒂玛说，孩子天性爱玩，接触河水也是日常生活的一部分。画展能帮助孩子们更好了解并预防血吸虫病。她对中国专家来桑帮助开展防控工作表示非常感谢，期待双方能有更多合作。

　　中国援桑血吸虫病防治项目专家何明祯表示，目前血吸虫病在桑给巴尔多地仍然高发，青少年是高流行人群。在做好疾病防控基础上，专家组深入当地多所中小学开展健康科普宣教活动，力争让孩子们知晓并远离疾病，共同为桑给巴尔更加美好的未来不懈努力。

(责编：贾文婷、刘慧)

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