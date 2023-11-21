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中阿文化教育交流互鉴高端国际论坛在埃及举行

2023年11月21日20:09 | 来源：人民网-国际频道
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论坛现场。 主办方供图
论坛现场。 主办方供图

人民网北京11月21日电（记者周輖）庆祝“一带一路”倡议提出十周年纪念会暨中阿文化教育交流互鉴高端国际论坛日前在埃及巴德尔大学举行。此次论坛由北京大学、巴德尔大学联合主办，巴德尔大学汉学研究中心承办，吸引来自中埃两国政府官员、专家学者以及来自北京大学、同济大学、黑龙江大学、西北民族大学、青海民族大学、埃及艾因夏姆斯大学、巴德尔大学等高校的近百名师生代表参加。与会嘉宾就共建“一带一路”倡议背景下中阿在教育、人文、经济、翻译、媒体等多个领域的合作展开讨论。

埃及移民及国外事务部部长苏哈·根迪在开幕致辞中指出，共建“一带一路”倡议提出以来，埃及积极响应支持，两国在经济贸易、政治文化、人文交流等方面都开展了深入合作，埃中合作已成为国际合作典范。

中国驻埃及大使馆教育公参卢春生指出，中埃是志同道合、彼此信任的好朋友，也是携手发展、共同繁荣的好伙伴，10年来，中埃在共建“一带一路”框架内开展了卓有成效的合作，政策沟通不断深化，民心相通走向深入，双方在职业教育和文化交流的合作前景十分广阔。

北京大学教师教学发展中心主任孙华表示，期待中埃教育界进一步强化多学科、跨学科的交流合作。北京大学作为学科门类齐全的综合性大学，愿与埃及有关高校的各专业学科加强学术交流，加强双方在课程设置、学分互认、师资联合培养等方面的合作。

巴德尔大学语言与翻译学院院长侯赛因·马哈茂德表示，本次论坛是巴德尔大学在教育文化方面了解中国文化、从共建“一带一路”倡议受益的重要机会，巴德尔大学将以此次会面为契机，与中方大学共同探讨深化两国在教育领域合作的途径。

(责编：贾文婷、刘慧)

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