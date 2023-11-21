人民网开罗11月20日电（记者沈小晓）11月19日，由开罗中国文化中心、广东省新闻办公室、广东省文化和旅游厅联合主办的“粤港澳大湾区世界级旅游目的地推介会暨‘魅力广东’视觉展”在开罗成功举办。

活动现场。开罗中国文化中心供图

广东省委常委、宣传部部长陈建文，埃及旅游和文物部前部长希夏姆·扎祖阿、埃及外交部前副部长阿里·希夫尼，中国驻埃及大使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、广东省文化和旅游厅一级巡视员杨树、开罗中国文化中心副主任邵彬，埃及国家旅游促进局国际营销部主任穆罕默德·谢尔比尼等嘉宾出席活动，埃及文化、教育以及媒体等各界人士200余人参加了活动。

中国驻埃及大使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩致辞。开罗中国文化中心供图

杨荣浩在致辞中表示，在“一带一路”倡议推动下，广东成为中国与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家和地区的重要纽带。广东是中国经济大省，毗邻香港和澳门，不仅经济发达、社会安定，人民安居乐业，而且拥有丰富的旅游和文化遗产资源，欢迎埃及朋友到访中国广东省，感受广东及粤港澳大湾区丰富的文旅资源、深厚的人文魅力和繁华的都市风情。开罗中国文化中心将继续致力于推动两国各级文旅机构和旅游企业交流合作。

活动现场。开罗中国文化中心供图

活动中，广东省旅游机构专业人士就广东旅游产业与发展前景做了详细推介，与会嘉宾参观了“魅力广东”视觉展。

活动现场。开罗中国文化中心供图

(责编：贾文婷、刘慧)