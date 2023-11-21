新华社联合国11月20日电 中国作为轮值主席，倡议联合国安理会20日举行主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会。中国常驻联合国代表张军主持会议。联合国秘书长古特雷斯、新开发银行行长罗塞夫、美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任萨克斯与会通报，70余国和欧盟代表出席并发言。各方深入探讨国际和平发展面临的挑战，提出共同发展促进持久和平的解决思路和方案。

张军指出，发展是解决一切问题的总钥匙。只有实现以人民为中心的发展，推动农业、工业、医疗卫生和教育发展，保障民生和消除贫困，才能铲除极端主义和冲突暴力的土壤。要增强区域发展协调，确保各族群、各阶层平等的发展权利，让发展成果更公平惠及全体人民。

张军强调，实现相互尊重、共同发展，是维护国际和平的有效途径。唯有强化各国利益共同体，推动构建人类命运共同体，才能从根本上消除各种全球性安全挑战的威胁。一些国家肆意干涉别国内政，甚至强加治理模式，使一些地区动荡不止。要充分尊重各国自主选择发展道路的权利。发达国家有义务、有责任为发展中国家实现发展提供实实在在的帮助。要大力支持区域和次区域经济一体化，推动各国融合发展，让全球发展的成果公平惠及所有国家。

张军表示，中国以中国式现代化实现自身新的发展，也为世界各国发展创造新的机遇。中方提出全球发展倡议和全球安全倡议，生动践行发展促和平的理念，为推动全球发展、促进共同安全提供中国方案。中国将继续支持联合国及安理会在全球和平、发展事业中发挥领导和协调作用。

各方积极评价中国倡议举办此次会议及时、重要，将有力推动联合国和安理会更加重视发展问题，在发展促和平方面发挥更大作用。

古特雷斯强调，联合国要重视和平与发展的联系，在预防冲突、建和和维和行动中加强有关工作。罗塞夫表示，多边开发银行要在发展融资方面发挥更大作用。萨克斯呼吁从政治、经济两方面入手消除冲突根源。很多会员国认为，发展赤字严重威胁国际和地区和平稳定。中方推动安理会讨论发展促和平问题，呼吁国际社会积极回应发展中国家在融资、技术、应对气候变化等领域的迫切需要，对推动各国实现普惠和共同发展具有重要积极意义。

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