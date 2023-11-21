人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国推动安理会讨论共同发展促进持久和平

2023年11月21日16:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国11月20日电 中国作为轮值主席，倡议联合国安理会20日举行主题为“共同发展促进持久和平”的公开辩论会。中国常驻联合国代表张军主持会议。联合国秘书长古特雷斯、新开发银行行长罗塞夫、美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任萨克斯与会通报，70余国和欧盟代表出席并发言。各方深入探讨国际和平发展面临的挑战，提出共同发展促进持久和平的解决思路和方案。

　　张军指出，发展是解决一切问题的总钥匙。只有实现以人民为中心的发展，推动农业、工业、医疗卫生和教育发展，保障民生和消除贫困，才能铲除极端主义和冲突暴力的土壤。要增强区域发展协调，确保各族群、各阶层平等的发展权利，让发展成果更公平惠及全体人民。

　　张军强调，实现相互尊重、共同发展，是维护国际和平的有效途径。唯有强化各国利益共同体，推动构建人类命运共同体，才能从根本上消除各种全球性安全挑战的威胁。一些国家肆意干涉别国内政，甚至强加治理模式，使一些地区动荡不止。要充分尊重各国自主选择发展道路的权利。发达国家有义务、有责任为发展中国家实现发展提供实实在在的帮助。要大力支持区域和次区域经济一体化，推动各国融合发展，让全球发展的成果公平惠及所有国家。

　　张军表示，中国以中国式现代化实现自身新的发展，也为世界各国发展创造新的机遇。中方提出全球发展倡议和全球安全倡议，生动践行发展促和平的理念，为推动全球发展、促进共同安全提供中国方案。中国将继续支持联合国及安理会在全球和平、发展事业中发挥领导和协调作用。

　　各方积极评价中国倡议举办此次会议及时、重要，将有力推动联合国和安理会更加重视发展问题，在发展促和平方面发挥更大作用。

　　古特雷斯强调，联合国要重视和平与发展的联系，在预防冲突、建和和维和行动中加强有关工作。罗塞夫表示，多边开发银行要在发展融资方面发挥更大作用。萨克斯呼吁从政治、经济两方面入手消除冲突根源。很多会员国认为，发展赤字严重威胁国际和地区和平稳定。中方推动安理会讨论发展促和平问题，呼吁国际社会积极回应发展中国家在融资、技术、应对气候变化等领域的迫切需要，对推动各国实现普惠和共同发展具有重要积极意义。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部