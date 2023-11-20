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“泰华报人公益基金会”颁发奖助学金

2023年11月20日08:56 | 来源：人民网-国际频道
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图为“泰华报人公益基金会”副主席林宏致欢迎辞。人民网记者 白元琪摄

图为“泰华报人公益基金会”副主席林宏致欢迎辞。人民网记者 白元琪摄

人民网曼谷11月19日电 （记者白元琪）泰国“泰华报人公益基金会”19日在曼谷举行向该会会员子女颁发一年一度奖、助学金仪式。中国驻泰国大使夫人王欢女士、“泰华报人公益基金会”主席陈郑伊梨、“泰华报人公益基金会”永远名誉主席梁冰女士等嘉宾出席奖、助学金颁发仪式。

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

今年是“泰华报人公益基金会”第45次颁发年度奖、助学金。今年共有166位学生获得奖、助学金，共计金额约64万泰铢（约合人民币13万元）。受惠学生包括：大学生32位，每位发4500铢；中学生57位，每位发4000铢；小学生77位，每位发3500铢。截至目前，该组织已向会员子女颁发近3100万泰铢（约合人民币620万元）奖金。中国驻泰大使馆今年向“泰华报人公益基金会”捐赠善款20万泰铢（约合人民币4万元）。

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

图为奖助学金颁发现场。人民网记者 白元琪摄

“泰华报人公益基金会”成立于1978年，由泰国已故杰出侨领陈世贤先生创建。宗旨是提升泰国华文报界从业人员的福利待遇，支持会员子女的教育事业，并积极参与社会公益慈善活动。该基金会集结了一批关心泰华报人福祉的知名人士和成功企业家。多年来，他们一直致力于为泰国华文报业从业者的子女提供财务和实际支持，每年都会颁发一次会员子女奖、助学金，这一坚持已经延续多年且未曾中断。

图为学生代表刘家安发表致谢演讲。人民网记者 白元琪摄

图为学生代表刘家安发表致谢演讲。人民网记者 白元琪摄

会上，一位名叫刘家安的小学六年级学生代表发表演讲。她代表泰华报人基金会会员子女感谢“泰华报人基金会”陈郑伊梨主席、理事同仁以及热心赞助者对报人基金会会员子女的大力支持。“我们将努力学习，力争上游，学习好中、英、泰文，学成后为国家社会做出贡献，成为一位好公民。我们一定不辜负各位的期望，感谢大家的支持！”

图为出席嘉宾和现场获奖学生合影留念。人民网记者 白元琪摄

图为出席嘉宾和现场获奖学生合影留念。人民网记者 白元琪摄

图为出席嘉宾和现场获奖学生合影留念。人民网记者 白元琪摄

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(责编：曹欣悦、常红)

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