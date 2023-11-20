11月16日，观众在第七届丝博会印度尼西亚展位上参观选购食品。新华社记者 邵瑞 摄

新华社西安11月19日电 题：中国推动共建“一带一路”为内陆地区创造发展机遇

新华社记者张思洁、雷肖霄

与152个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件、形成3000多个合作项目、拉动近万亿美元投资规模……十年间，中国与共建“一带一路”国家打造了一个个“国家地标”与“民生工程”，收获了实打实、沉甸甸的成果。

以“经贸拓展·互联互通·互利共赢”为主题的第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会近日在陕西省西安市开幕，来自塔吉克斯坦、阿塞拜疆等50多个国家和地区的嘉宾汇聚一堂，共商共建共享国际合作新机遇。

与会各国代表与企业家认为，通过共建“一带一路”，中国与共建国家有效拓展了经贸往来与互联互通，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、共赢的方向发展。

11月16日，观众在第七届丝博会上参观阿塞拜疆展位上的酒水产品。新华社记者 邵瑞 摄

在本届丝博会的国际交流展区，石榴汁、石榴酒等主打“阿塞拜疆制造”的产品吸引不少消费者驻足。阿塞拜疆是石榴的主产地之一。2000多年前，这种水果被引入中国，在长安繁衍千年。

“这是阿塞拜疆的产品首次在丝博会上展出，我们希望能借此机会与中国经销商建立长期伙伴关系。”阿塞拜疆驻华大使馆商务代表处商务代表、特命全权公使特穆尔·纳迪罗格鲁说，两国已在建筑、能源、物流、旅游等领域长期开展合作，未来将进一步释放阿塞拜疆食品与饮料产品在中国市场的巨大潜力。

“共建‘一带一路’的实践表明，通过打通欧亚大陆与陆海的连接，内陆不再是封锁不畅的经济洼地，而是成为了促进经济发展的前沿。”外交学院院长王帆说。

11月16日，观众在乌兹别克斯坦展位上参观。新华社记者 邵瑞 摄

在第七届丝博会期间举办的2023丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会上，乌中对外贸易投资发展协会会长米乐扎合米达夫·巴布勒·巴吉勒维奇表示，尽管乌兹别克斯坦地处欧亚大陆腹地，但是得益于共建“一带一路”倡议，乌中两国在2022年的贸易额已突破90亿美元。

“目前已有1823家中国企业在乌兹别克斯坦积极开展业务，其中最近6个月新注册的企业达到了240多家，我们期待两国在绿色经济与基础设施建设方面收获更多合作成果。”他说。

今年中国—中亚峰会期间，西安国际港务区与哈萨克斯坦国家铁路公司合作的哈萨克斯坦码头项目正式启动建设。不久前，双方又签署合作协议，共同见证了阿拉木图中哈物流场站项目启动，实现高频互动、双向投资，这将进一步增强中欧班列通道运行能力。

亚美尼亚中国合作关系发展中心副主席、中国首席代表姆希塔良·达维特说，亚美尼亚中国合作关系发展中心已与国内57家政府机构、经贸协会以及组织签署了战略合作谅解备忘录，合作项目达到28个。

“自2015年参与共建‘一带一路’以来，亚美尼亚和中国的贸易额增长了近三倍，我们非常看好中国市场和发展潜力。”他说。

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