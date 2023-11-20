新华社圣彼得堡11月19日电 专访：共同致力于文化遗产保护和多元发展——访俄罗斯文化部长柳比莫娃

新华社记者安晓萌

俄罗斯文化部长奥莉加·柳比莫娃18日在圣彼得堡国际文化论坛期间接受新华社记者专访时说，各国应当以包容态度对待不同国家的文化，共同致力于文化遗产的保护和多元发展。

她说，民族文化具有重要价值和多元性，以任何方式企图扼杀或埋没一国文化的做法极具破坏性。应当保护文化遗产并发扬光大。

由俄文化部和圣彼得堡市政府主办的第九届圣彼得堡国际文化论坛16日至18日举行。柳比莫娃说，来自70多个国家的约1000名文化界人士、50多个官方代表团相聚圣彼得堡，探讨有关戏剧、电影、图书馆学、音乐艺术以及它们与商业和经济的联系等议题。尽管各国代表的观点不尽相同，但都抱有保护物质和非物质文化遗产的共同愿景。

柳比莫娃说，中国代表团的到来非常重要。俄中双方开展了全方位对话，议题涉及文化教育、推广和研究等诸多领域。在论坛框架下，双方签署多项协议，计划联合制作或改编经典戏剧作品，以及相互引进优秀电影等。

她说，近几年，俄中积极开展文化各领域的交流。俄罗斯非常关注中国电影业的发展。莫斯科今年举办两场中国电影节，已经收获一众影迷。历史悠久的莫斯科电影节历来对中国电影给予高度关注，可能将推出单独的中国单元。俄罗斯制片方对参加中国的电影节也兴趣浓厚，正在研究和挑选合适的影片。另外，俄中博物馆之间联系密切，自苏联至今都保持对话并开设展览。两国图书馆对如何保护稀有书籍、如何吸引更多年轻人走进图书馆等话题也有共同兴趣，对此进行了深入讨论。

关于2024-2025年俄中文化年，柳比莫娃说，俄方正在研究明年将前往中国哪些城市或场地举办活动。她说，去年两国文化交流硕果累累。莫斯科大剧院、马林斯基剧院和俄罗斯国家交响乐团等分别在中国开展多场巡演，第十三届俄中文化大集在两国边境成功举办。类似活动将定期开展。

柳比莫娃说，文化和艺术没有国界。今年，来自世界各地的音乐领域佼佼者来到俄罗斯参加柴可夫斯基国际音乐比赛。尽管一些国家对俄罗斯持有敌意，但参赛者对音乐的热爱在舞台上产生共鸣。在文化遗产保护中，对青少年的文化教育和培养尤为重要。俄罗斯不会排斥其他国家的文化，对各国有才华的孩子一视同仁，这将有助于更多世界级优秀人才的诞生。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)