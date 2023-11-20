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利比里亚总统选举完成99.98%选票统计 现任总统承认败选

2023年11月20日08:39 | 来源：新华网
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新华社阿布贾11月18日电（记者杨喆 侯鸣）蒙罗维亚消息：根据利比里亚国家选举委员会18日对99.98%的选票统计结果，前副总统约瑟夫·博阿凯获得50.64%的选票，利比里亚现任总统乔治·维阿获得49.36%的选票。维阿17日晚承认在总统选举第二轮投票中败选。

当地时间17日晚，维阿通过利比里亚国家广播电台表示，已与博阿凯通话，祝贺他的胜利，承认自己竞选失败。

利比里亚总统选举第二轮投票于当地时间11月14日上午开始，约240万名选民登记投票，投票在维阿和博阿凯之间展开。

在10月10日开始进行的第一轮总统和国民议会选举中，维阿和博阿凯分别获得43.83%和43.44%的选票。

根据利比里亚选举法，总统候选人必须获得总票数的50%以上才能避免进入第二轮选举。第一轮选举初步结果显示，20名总统候选人中没有人获得选举法规定的完全获胜所需的选票百分比。

利比里亚位于西非，是最不发达国家之一，面积约11万平方公里，人口约500万。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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