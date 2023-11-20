新华社罗马11月18日电（记者陈占杰 周啸天）由广东省人民政府新闻办公室主办的“文明互鉴 民心相连——中意友好交流故事会”16日在意大利首都罗马举行，意大利艺术家、学者、商界人士和媒体记者等近百人参加活动。与会嘉宾纷纷表示，中意两国都是拥有悠久历史的文明古国，文化交流活动有助于两国人民增信释疑，促进民心相通。

当晚，一曲具有“岭南风味”的《彩云追月》为活动拉开序幕，意大利钢琴家用珠江牌钢琴弹奏意大利经典歌剧《图兰朵》选段，一支《化·蝶》舞蹈融合了中国杂技技艺与西方芭蕾艺术。中意两国艺术家巧妙结合传统文艺与现代元素，联袂献上两国经典艺术作品。

从意大利面到竹升面，从经典粤菜到文化宴席……广东餐饮人将两国饮食文化融合的案例细细道来。中国南方航空公司空乘人员讲述了两国人民通过航班这一“空中桥梁”不断增进了解的故事。

广州汽车集团股份有限公司展示了其在意大利米兰设计中心设计的最新概念车。该车型是融合多种文化元素、结合广汽现代化设计理念和高科技的突破性尝试。广汽欧洲研发中心造型设计师爱德华·苏索表示，类似交流活动为意中两国分享各自文化提供了平台，促进两国人民形成更亲密的关系，这是文化融合发展的重要一步。

“我们热爱广东省，非常高兴在罗马听到他们的故事。”意大利“一带一路”研究机构主席米凯莱·德·加斯珀里斯告诉新华社记者，双方文化交流活动有益于增信释疑，有助于促进两国关系特别是双边经贸关系发展。

来自中国高校意大利语系的学生用短视频表达对中意友谊的祝福，故事会在《友谊地久天长》的钢琴曲中落幕。

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