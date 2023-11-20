新华社布宜诺斯艾利斯11月19日电（记者王钟毅 朱雨博）阿根廷总统选举第二轮投票19日举行，中左翼执政联盟祖国联盟候选人马萨和极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱将角逐总统宝座。

投票从当地时间8时开始，18时结束。为保障大选顺利进行，阿根廷全国出动约8.6万名军警维持秩序。

本轮投票初步结果预计将于当地时间20日凌晨2时左右公布。

阿根廷国家选举委员会本月2日公布的首轮投票最终计票结果显示，在10月22日举行的总统选举中，由于没有候选人直接当选，得票率为36.78%的中左翼执政联盟祖国联盟候选人、现任经济部长马萨和得票率为29.99%的极右翼选举联盟“自由前进党”候选人、国会众议员米莱位列前两名，进入第二轮投票。

阿根廷宪法规定，总统候选人需获得超过45%的选票，或者获得超过40%的选票且得票率领先第二名10个百分点，才能直接当选。如未产生符合直接当选条件的候选人，得票率前两名的候选人进入第二轮投票，第二轮得票数高者当选。

当选总统将于今年12月10日正式就职，任期4年。

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