新华社洛美11月19日电（记者 孙毅）科托努消息：由贝宁中国文化中心主办，贝宁阿波美卡拉维大学孔子学院、多哥洛美大学孔子学院承办的“中贝传统服装秀”18日在贝宁经济首都科托努举行，中贝两国200余人参加活动。

本次服装秀共展出中贝两国服装80余套。其中，贝宁阿波美卡拉维大学孔子学院30位学生以走秀与情景剧结合的创新形式，展示了汉服、旗袍、长衫、中山装、少数民族服饰、武术太极服等各类中国传统服饰50余套。多哥洛美大学孔子学院则通过传统中国婚服，展现了服饰的礼仪性、象征性和艺术性。

贝宁是非洲重要的产棉国。贝宁服装设计师埃拉·阿丹克波和亚奥·托梅德展示了30套服装，其中除了贝宁的传统服装外，有些服装将中国刺绣技艺与贝宁棉布结合，让中贝文化符号以衣为媒，碰撞交融。

多哥洛美大学孔子学院外方院长阿布杜·马曼在活动现场表示，贝中两国传统服饰有共通之处，举办此类交流活动，不仅能让贝宁民众有机会了解中国服饰文化，也能更好地推进贝中文化交流。

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