新华社加沙11月19日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室19日发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成超过1.3万人死亡、3万余人受伤。

声明说，死者中有5500多名儿童和3500多名妇女，另有约6000人失踪。冲突共造成201名医护人员、22名民防人员和60名记者死亡，加沙地带25家医院和52家医疗中心停止运营。

另据多家巴勒斯坦媒体19日报道，以军当天对加沙地带中部的努赛赖特难民营发动空袭，造成至少14人死亡。

以色列国防军和以色列国家安全总局（辛贝特）19日晚发表联合声明说，以军在加沙地带最大医院希法医院地下发现一条长约55米“属于哈马斯”的地道，在地道入口旁发现一辆载有火箭弹、炸药、步枪等武器的汽车。哈马斯方面对此尚无回应。

以军15日宣布对希法医院采取军事行动，随后发表声明称在希法医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。（参与记者：张天朗、王卓伦）

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