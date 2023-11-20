新华社巴黎11月19日电（记者唐霁）法国总统马克龙19日分别与巴勒斯坦总统阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡通电话，对加沙地带和约旦河西岸局势表示严重关切，并谴责针对巴勒斯坦平民的暴力行为。

法国总统府爱丽舍宫当天发表新闻公报说，马克龙在与内塔尼亚胡通电话时，特别强调加沙地带持续军事冲突造成的人道主义问题和“过多的平民伤亡”，并表示以色列必须将武装分子和巴勒斯坦民众区分开来。马克龙对以色列在约旦河西岸针对巴勒斯坦平民的暴力升级表示严重关切并予以谴责，呼吁以色列尽一切努力防止暴力行为蔓延。

马克龙在通话中重申立即达成人道主义休战并最终实现停火的重要性，呼吁避免冲突扩大到其他地区。

马克龙在与阿巴斯通话时，谴责了在约旦河西岸发生的针对巴勒斯坦平民的暴力行为，再次要求以色列当局结束此种暴力行为。他同时要求巴勒斯坦民族权力机构和地区国家谴责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列的袭击行为。

面对加沙地带的人道主义紧急状况，马克龙对阿巴斯表示，法国将进一步加大资金支持、增加人道主义航班等，并考虑接收救治加沙受伤人员，特别是儿童。

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