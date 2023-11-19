人民网罗马11月18日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德电：今年是“一带一路”倡议提出10周年，香港背靠祖国，多年来发挥自身独特优势，在“一带一路”建设中扮演重要角色。在香港特区政府文化体育及旅游局的资助下，香港弦乐团艺术总监姚珏带领香港一众优秀青年音乐家11月前往希腊、保加利亚、塞尔维亚及罗马尼亚4个中东欧国家，呈献以“一代香港情 弦系祖国心”为主题的巡演，旨在用音乐弘扬丝路精神，向海外传播优秀中华文化，讲好中国故事。

11月13日，乐团巡演的第四站音乐会于塞尔维亚首都贝尔格莱德成功举办。前塞尔维亚总统托米斯拉夫·尼科利奇、外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表姜瑜、中国驻塞尔维亚大使李明、塞尔维亚总理府外事顾问Nikola Stojanovic等嘉宾出席音乐会。

音乐会以展示中国民族特色，弘扬中华传统文化精神的《牧歌主题变奏曲》弦乐团版本拉开序幕。注入香港经典流行文化元素的《顾嘉辉串烧金曲回响》曲音刚刚响起，现场观众就报以热烈掌声。压轴曲目由姚珏独奏并带领香港弦乐团演奏西方名曲《四季》，将整场音乐会推向高潮。在观众经久不息的掌声中，乐团返场数次。音乐会最后《我爱你中国》曲目奏响时，不少观众留下感动的泪水，他们当中有留学塞尔维亚的中国学生、有远居海外的中国华侨、还有很多当地观众。有位当地观众表示，“欣赏完乐团的表演，因为乐团演奏的音乐，让我更爱中国了”。我们真正感受到了音乐无界，促进情感相通。

尼科利奇表示，中塞之间的友谊在经贸等方面联系非常紧密，但文化艺术的交流无疑加深了两国的友谊，感谢香港弦乐团带来的非凡音乐，用音乐文化促进了两国民心的交流和相通。

姜瑜表示，这场中西方结合的音乐会，让我感受到来自香港国际大都市的青春信息，香港青年的国家情怀令我感动。中东欧是“一带一路”融入欧洲经济圈的重要承接带，今年是中国-中东欧国家合作第二个10年起步之年。我们希望通过更多丰富多彩的人文交流，增进中国与中东欧国家人民间的相互了解和友谊。

李明表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，恰逢也是香港弦乐团成立十周年，香港弦乐团能够来到塞尔维亚访问演出，也是用这种方式来落实中塞两国元首就两国文化、人文、教育等领域的交流合作达成的重要共识。塞尔维亚人民对中国有着深厚的感情，两国之间有着深厚的历史联系。近几年两国的钢铁友谊不断在深入发展，这个时候香港弦乐团把自己的文化艺术特色带到塞尔维亚来，给塞尔维亚民众献上这样一场音乐的盛宴，我相信塞尔维亚民众会更多地渴望了解香港的文化音乐还有香港经济的发展，通过香港这个多元文化的重要窗口更多地了解中国。

(责编：王禹蘅、张悦)