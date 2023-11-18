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世界的香格里拉 | 发现非遗之美：云南尼西黑陶

2023年11月18日10:30 | 来源：人民网-国际频道
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2023年11月16日，云南省迪庆藏族自治州香格里拉市尼西乡汤满村，66岁的黑陶手艺人格茸汪堆在制作黑陶。人民网记者 虎遵会摄
2023年11月16日，云南省迪庆藏族自治州香格里拉市尼西乡汤满村，66岁的黑陶手艺人格茸汪堆在制作黑陶。人民网记者 虎遵会摄

人民网迪庆11月17日电 （记者杜明明、虎遵会）16日，记者跟随“世界的香格里拉”主题采访活动，来到了云南省迪庆藏族自治州香格里拉市尼西乡汤满村汤堆片区，探访具有2000多年历史的国家级非物质文化遗产——“尼西黑陶”。

尼西乡距香格里拉市区30余公里，是旧时茶马古道的必经之地。“尼西”在藏语中意为太阳升起的地方，这里自然地理条件独特，土壤蕴含丰富矿物质，是重要的黑陶产地。黑陶用品存在于当地人的生活起居，如茶具、酒具、炊具等，其中尤以汤堆黑陶工艺最具盛名。

据了解，黑陶的制作需要采土、晒土、筛土、制坯、阴干、烧制、打磨等多道工序，成品有“黑如漆、光如玉”的美誉。与部分陶器产区规模化工业生产不同，尼西黑陶始终遵循传统技法，坚持手工制作。2008年6月，陶器烧制技艺（藏族黑陶烧制技艺）入选第二批国家级非物质文化遗产代表性名录。

汤满村村主任知诗尼玛介绍说，尼西乡积极鼓励师徒传承，引导培育民间作坊，创新开发黑陶制品，开创营销模式。截至2022年，全乡生产黑陶的农户由40多户增加到108户，从业人员由45人增加到150余人。目前，汤堆有藏族黑陶烧制技艺代表性传承人8人，其中国家级传承人1人。

近年来，随着新一代匠人的传承，黑陶制品也逐渐增加了花瓶、摆件、咖啡杯等创新品类。销售渠道也在不断拓宽，线上线下共同发展并远销国内外。

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(责编：苏缨翔、张悦)

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