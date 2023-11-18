人民网曼谷11月18日电（记者白元琪）11月17日下午，2023年中国（浙江）—泰国合作交流会在泰国曼谷举行，该会议由浙江省人民政府主办，泰国投资促进委员会和泰国中华总商会协办，泰国贸易院暨泰国商会等组织支持。

浙江省委书记、省人大常委会主任易炼红，泰国工业部部长萍帕塔拉·威猜库尔，中国驻泰王国大使韩志强，泰国中华总商会主席林楚钦等领导出席会议并发表致辞。

萍帕塔拉部长在欢迎辞中表示，热烈欢迎易炼红书记率浙江省代表团来泰国参观考察。泰国近年来积极推进工业的绿色化和智能化，不断提高工业生产的可持续性，降低对环境的影响，并通过引入智能技术提升生产效率。中国在数字经济领域的引领地位和在新能源汽车、清洁能源方面积累的技术创新为泰国提供了先进的经验和可持续发展的范本。同时，中国5G技术的领先地位为两国提供了高效、高速的通信基础，促进了信息交流与科技合作。这些共同努力不仅推动了双方经济的繁荣，也深化了创新合作，为中泰友好关系注入了新的活力。

韩志强大使在致辞中表示，欢迎易炼红书记一行到泰国考察访问，中国是泰国最主要外资来源国，数百家企业通过就业、税收、产能供给、技术进步为泰国经济社会发展发挥了重要作用，驻泰国大使馆将继续加强沟通协调，助力中国企业在泰更好发展，为中泰经贸合作持续健康发展注入新动能。

易炼红书记在主旨演讲中表示，浙江拥有创新驱动、厚积薄发的发展优势。到浙江，可以看到科技与产业变革的重要性。人工智能等新型技术成果在浙江加速带动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。2022年，浙江省数字经济规模接近4万亿元，占 GDP 比重达到50.6%。

易炼红强调，中泰两国地缘相近，文化相通，友好绵延千年，人民情同手足。去年11月，习近平主席对泰国进行历史性访问，提出构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。今年10月，赛塔总理赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国就高质量共建“一带一路”达成许多共识。站在新起点，面向新未来，我们深切希望与泰国的朋友们一起，共同落实好两国达成的各项共识，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通上携手发力，高质量共建“一带一路”。

林楚钦主席在致辞中表示，泰中两国之间保持着紧密的关系，彼此之间山水相连，共享着血脉相通的深厚亲情，并且建立了互利合作的牢固伙伴关系。中国已连续十多年是泰国最大的贸易伙伴，不仅如此，还成为泰国农产品的主要出口市场、最主要的外资来源国和旅游客源国。这种紧密的合作关系为两国带来了共同的发展和繁荣。我们非常欢迎浙江企业来泰国考察，落地发展。我们要积极巩固泰中友好合作，实现两国共同繁荣。

浙江省商务厅厅长韩杰、泰国投资委员会投资促进部主任兼代理资深执行投资顾问苏提吉·塔批塔库、浙江省文化和旅游厅厅长陈广胜分别作浙江投资贸易环境推介、泰国投资环境推介和文化和旅游资源推介。中策橡胶、华立、正大集团、欧洲食品（大众）有限公司等两地多家企业介绍业务和未来投资方向。

会上，浙泰26个合作项目签约，签约金额10.9亿美元，涉及高端装备制造、新材料、跨境电商、文旅直播、教育科技合作等合作领域。其中投资项目7个，签约金额3.4亿美元；采购项目4个，签约金额5.2亿美元；金融服务项目2个；建设施工类项目2个，签约金额0.3亿美元；电商项目3个，签约金额2.0亿美元；文旅项目1个。

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