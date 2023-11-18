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辛识平：下一个“中国”，还是中国

2023年11月18日09:38 | 来源：新华网
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新华社北京11月18日电 题：下一个“中国”，还是中国

辛识平

“正如工商界朋友所言，中国已经成为最佳投资目的地的代名词，下一个‘中国’，还是中国”。在亚太经合组织工商领导人峰会发表的书面演讲中，习近平主席一番话，道出了国际社会对中国发展前景的坚定信心，引发各界广泛共鸣。

信心，源自对中国经济发展大势的科学把握。今年以来，中国经济持续回升向好，增速在全球主要经济体中保持领先，全年对全球经济增长的贡献将达到三分之一，仍然是全球增长最大引擎。联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》显示，2022年全球外国直接投资下降12%，中国吸引的外国直接投资额却逆势增长5%；国际货币基金组织日前上调了中国今明两年经济增速的预期；多家国际金融机构持续加大投资……风物长宜放眼量。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，更有信心、有能力实现长期稳定发展，不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。

信心，源自对中国机遇的热切期盼。当今世界，最稀缺的资源是市场，这正是中国的巨大优势所在——14亿多人口，世界上最大规模的中等收入群体，稳居世界第二大货物进口国，超大规模经济体形成了超大规模市场。未来5年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。“潜力巨大，非常重要”“机会比我们想象的还要大得多”“一个不能失去的市场”……中国市场的广阔空间，吸引着各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展带来的巨大机遇。

信心，源自新时代中国坚持敞开大门搞建设、坚定不移推进高水平对外开放的务实行动。今年以来，中国发布稳外资24条政策措施，在5个自贸试验区和海南自由贸易港试点对接相关国际高标准经贸规则，宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，自贸试验区升级扩容至22个……一系列扎实举措为扩大开放、加强合作不断开辟新空间。开放带来进步，合作创造未来。正如习近平主席强调的，无论国际形势如何变化，中国打造市场化、法治化、国际化营商环境的决心不会变，一视同仁为外商投资提供优质服务的政策不会变。

“桃李不言，下自成蹊”。中国拥抱世界的进程，也是世界走向中国的进程。近期成功举办的第六届中国国际进口博览会吸引128个国家的3400多家企业参展，按年计意向成交创新高，金额达到784.1亿美元。上个月，中国成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，形成了458项成果，中外企业达成972亿美元的商业合作协议。“欢迎各国工商界朋友们继续投资中国、深耕中国！”习近平主席的热情邀约令人振奋。在强国建设、民族复兴的新征程上，下一个“中国”必将为全球发展注入更多正能量，以自身发展更好造福世界。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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